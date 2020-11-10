دستگیری ۱۹۱۷ مواد فروش/ بیش از ۲ هزار معتاد جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح امنیت محله محور با هدف پیشگیری از اعتیاد و پاکسازی مناطق آلوده شهر تهران و کاهش جرایم پس از برگزاری جلسه توجیهی برای کارکنان و شناسایی مناطق جرم خیز و آلوده با اقتدار کامل در چندین مرحله در سطح پایتخت اجرا شد.
وی افزود: تیمهای عملیاتی پایگاههای پلیس مبارزه با مواد مخدر و مأموران پر تلاش یگان امداد و کلانتریهای تابعه تهران بزرگ در اجرای قریب به ۲۸۲ مرحله طرح موفق به دستگیری تعداد ۳۰ قاچاقچی مواد مخدر، یکهزار و ۹۱۷ نفر خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر شدند و ۲ هزار و ۳۸۲ معتاد متجاهر نیز از سطح شهر تهران جمع آوری شد.
حسنوند با بیان اینکه طی ۲۰ روز گذشته تاکنون از قاچاقچیان مواد مخدر و خرده فروشان مواد افیونی ۵۶۶ کیلو گرم انواع مواد افیونی کشف شده است تاکید کرد: در این رابطه ۱۵۲ خودرو و ۵۶ موتورسیکلت نیز توقیف شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب با بیان اینکه در بررسیهای پلیسی حکایت از آن دارد که افراد معتاد در بسیاری از جرایم و آسیبها از جمله وقوع سرقت و نابسامانی خانواده نقش دارند تصریح کرد: در ۲۰ روز گذشته با تلاش پایگاههای پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب، مأموران یگان امداد و کلانتریهای تابعه تهران بزرگ دو هزار و ۳۸۲ معتاد متجاهر نیز از سطح معابر و محلات شهر تهران و پاتوقهای استعمال مواد مخدر جمع آوری و به مراکز بازپروری منتقل شدند.
حسنوند تصریح کرد: برخورد و جمعآوری معتادان باعث کاهش سرقت به خصوص سرقتهای خرد در جامعه میشود و مردم از آزار و اذیت آنان در امان میمانند. پس باید به این نکته توجه کنیم که وجود پاتوق استعمال مواد یا خرده فروشان در محلهای که در آن زندگی میکنیم یک تهدید جدی فراروی امنیت و سلامت فردی و اجتماعی ما و به ویژه فرزندان و جوانانمان است که نباید به آن بی تفاوت باشیم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان با اشاره به نقش مردم در افزایش امنیت محله محور یادآور شد: پیشگیری مهمترین اصل در عرصه مبارزه با پدیده ویرانگر اعتیاد است از این رو پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت به مبحث آموزش شهروندان نیز توجه ویژه داشته و مسئولان انتظامی همواره در کنار انجام وظایف ذاتی خود با حضور در مدارس، مساجد و ادارات در امر آموزش اقشار مختلف نیز اهتمام داشته اند.
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