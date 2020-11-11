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۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۱۰

بر اساس دستور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛

نحوه حمایت از بیمه شدگان دورکار کارگاه‌های مشمول قانون اعلام شد

نحوه حمایت از بیمه شدگان دورکار کارگاه‌های مشمول قانون اعلام شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری، نحوه حمایت و احراز اشتغال بیمه شدگان دورکار کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این دستور اداری، به منظور ضرورت کاهش تردد و رعایت الزامات فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران شیوع کرونا، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و مؤثر برای کاهش خطرات ناشی از این بیماری و تغییرات ناشی از آن در حوزه کسب و کار و همچنین در اجرای سیاست‌های کلی دولت، ستاد ملی مبارزه با کرونا، حمایت از کارفرمایان محترم در سال جهش تولید و حفظ و صیانت از اشتغال پایدار و حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های مذکور، صادر شده است.

بر این اساس، در خصوص کارگاه‌هایی که در سال جاری به دلیل شیوع بیماری ویروس کرونا به واسطه دورکاری بسته و یا با کسری از افراد شاغل در کارگاه مشغول فعالیت هستند، تداوم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان آنان بلامانع خواهد بود و بازرسان کارگاهی مکلف‌اند در صورت اعلام و تأیید مراتب دورکاری کارکنان شاغل از سوی کارفرما، نسبت به درج اسامی آنان در گزارش بازرسی اقدام کنند.

ضمناً کارگاه‌های دارای معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر از شمول به دستورالعمل مزبور خارج هستند.

کد مطلب 5069040

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