به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این دستور اداری، به منظور ضرورت کاهش تردد و رعایت الزامات فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران شیوع کرونا، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و مؤثر برای کاهش خطرات ناشی از این بیماری و تغییرات ناشی از آن در حوزه کسب و کار و همچنین در اجرای سیاست‌های کلی دولت، ستاد ملی مبارزه با کرونا، حمایت از کارفرمایان محترم در سال جهش تولید و حفظ و صیانت از اشتغال پایدار و حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های مذکور، صادر شده است.

بر این اساس، در خصوص کارگاه‌هایی که در سال جاری به دلیل شیوع بیماری ویروس کرونا به واسطه دورکاری بسته و یا با کسری از افراد شاغل در کارگاه مشغول فعالیت هستند، تداوم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان آنان بلامانع خواهد بود و بازرسان کارگاهی مکلف‌اند در صورت اعلام و تأیید مراتب دورکاری کارکنان شاغل از سوی کارفرما، نسبت به درج اسامی آنان در گزارش بازرسی اقدام کنند.

ضمناً کارگاه‌های دارای معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر از شمول به دستورالعمل مزبور خارج هستند.