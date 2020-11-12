به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، سردار سعید محمد امروز در اهواز راجع به بحث انجام پروژه انتقال آب از کارون گفت: آبادانی و پیشرفت خوزستان یکی از دغدغههای اصلی مقام معظم رهبری است به گونهای که به جز، به مشکلات خوزستان ورود میکنند و دستورات اکیدی میدهند.
وی افزود: قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) افتخار دارد که در بخشهای مختلف کشور، مرکزی برای افتخارآفرینی و امیدبخشی به ویژه برای نسل جوان باشد و طلیعهدار استقلال و خودکفایی کشور شده است و جای خالی شرکتهای بزرگ خارجی را پر کرده است البته نه اینکه جای خالی این شرکتها را پر کرده بلکه جای اصلی خود را به دست آوردهایم. امروز در هیچ حوزهای از قهر خارجیها دغدغه و نگرانی نداریم و افتخارات بزرگی رقم خورده و خواهد خورد.
محمد تصریح کرد: قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) مرکزی برای این است که جوانان در کنار هم جمع شوند و کار کنند. در این قرارگاه، ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم در حال نقشآفرینی هستند.
وی گفت: طرح غدیر یکی دیگر از پروژههایی است که در دست قرارگاه خاتمالانبیاء قرار دارد و به جد پیگیر تکمیل این طرح هستیم. با کمبود منابع مالی و مشکلات دست به گریبان هستیم اما داریم کارها را جلو میبریم.
سردار محمد یادآور شد: غیزانیه پروژه بزرگی نبود اما به معضل بزرگی تبدیل شد که در ۳۰ روز پروژه انجام شد و آب به همه روستاهای منطقه رسید و این موضوع، توان عملیاتی و روحیه جهادی این قرارگاه را نشان میدهد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) افزود: در خصوص پروژه فاضلاب اهواز و کارون نیز مقرر شده است در ۲۴ ماه به اتمام برسد. مردم اهواز و کارون دچار معضلات زیادی در خصوص فاضلاب هستند که بیماریهای زیادی را ایجاد میکند. رودخانه نیز دچار آسیب شده و قطعاً این پروژه باید بسیار زودتر عملیاتی میشد اما در نهایت با تدبیر مقام معظم رهبری و تخصیص منابع، مقرر شد اجرای این پروژه آغاز شود.
محمد در خصوص مطرح شدن موضوع انتقال آب خوزستان بیان کرد: کشور دارای مراکز مختلف تصمیمگیری و حکمرانی است. قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) نقشی در جایگاه خاص دارد و به عنوان پیمانکار فعالیت میکند؛ تلاش ما این است که مأموریت خود را به درستی انجام دهیم اما بحث انتقال آب، موضوع پیچیدهای است.
وی با اشاره به عدم توازن در منابع آبی کشور، گفت: شورای عالی آب استانها و وزارت نیرو مسئولیت تخصیص آب را بر عهده دارند و پس از بررسیهای کارشناسی، زیستمحیطی و اجتماعی، در این خصوص تصمیمگیری میکنند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء افزود: قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) در آخرین حلقه از این زنجیره نقشآفرینی میکند و در این تصمیمگیریها اثرگذاری ندارد و تنها به عنوان پیمانکار ورود پیدا میکند و کار را انجام میدهد اما بعضاً در چند وقت اخیر موضوعاتی را به قرارگاه منتسب میکنند که این کار ظلم است، البته ما به این نحوه رفتار عادت داریم.
محمد ادامه داد: آنچه از دست ما برمیآمد این بود که پروژههایی که در این حوزه موجب دغدغه مردم شده بود را متوقف کردیم. در پروژه بهشتآباد دستگاه تیبیام به ارزش ۱۵ میلیون دلار در حال فعالیت بود اما به دلیل اینکه بین استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان اختلاف ایجاد کرده بود آن را متوقف کردیم و خسارت بزرگی را پذیرفتیم. در خصوص سه چهار پروژه دیگر نیز این کار را انجام دادیم و در حال حاضر شش دستگاه تیبیام متوقف شدهاند تا مسائل اجتماعی مرتبط حل شوند.
وی گفت: البته بحثها در این زمینه فنی است اما برخی این مسائل را به کف جامعه میکشانند و تحریکاتی ایجاد میکنند در حالی که این موضوعات باید در جلسات فنی و با حضور استانهای مرتبط و درگیر بررسی شوند. در صورتی که انتقال آب مشکلی ایجاد نمیکند باید به یکدیگر کمک کنیم اما باید اقناع فکری و ذهنی ایجاد شود؛ به دلیل اینکه این اقناع ایجاد نشده این دغدغهها وجود دارد اما اگر به جمعبندی نرسیدند، پروژه متوقف میشود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) بیان کرد: اکنون بین خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد اختلافاتی در این زمینه وجود دارد و حدود سه پروژه که در این موضوعات اجرا شده بودند را متوقف کردهایم.
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