به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعیدی کیا ضمن تبیین روند بررسی پیش‌نویس سیاست‌های برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، گفت: این سند با اقدام کمیته‌های هفت‌گانه کارشناسی وابسته به کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع با بهره مندی از مشارکت کارشناسی دستگاه‌های مختلف اجرایی و نخبگان در ۱۸ جلسه این کمیسیون تدوین و نتایج بررسی این کمیته‌ها تصویب شد.

وی افزود: البته ما می‌دانستیم که، چون ایده‌های مرتبط با سیاست‌های برنامه هفتم از جانب رهبر معظم انقلاب ابلاغ نشده، ممکن است مصوبات این کمیته‌های هفت گانه نیاز به بازنگری داشته باشد، اما برای اینکه کارها عقب نیفتد به تدوین پیش‌نویس سیاست‌های برنامه هفتم توسعه پرداختیم.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در این چارچوب طبق اطلاعاتی که از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص این سیاست‌ها داشتیم بررسی سیاست‌ها را در ۱۸ جلسه پیش بردیم و نتایج آن را در سه جلسه ویژه کمیسیون زیربنایی در مجمع به ریاست حجت الاسلام مصباحی مقدم مطرح و مصوب کردیم.

سعیدی کیا گفت: ایده‌های مرتبط با پیش‌نویس سیاست‌های برنامه هفتم توسعه اخیراً با امضای حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب به دبیرخانه مجمع ابلاغ شد و دبیرخانه مجمع نیز آن را به ما ارائه کرد.

وی افزود: ما نیز بررسی‌های کارشناسی در خصوص پیش‌نویس سیاست‌های برنامه هفتم توسعه را با ایده‌های ابلاغی از دفتر رهبر معظم انقلاب تطبیق می‌دهیم و پس از تکمیل، تعمیق و اصلاحات لازم؛ در دو یا سه جلسه دیگر در کمیسیون امور زیربنایی به صحن علنی مجمع ارسال خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با توجه به دستور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تسریع در تدوین سند پیش‌نویس سیاست‌های برنامه هفتم، پیش بینی می‌کنم آن را تا اواسط آذر به صحن علنی مجمع بفرستیم.

سعیدی کیا با اشاره به بررسی بخش‌های دیگر پیش‌نویس سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در چهار کمیسیون دیگر مجمع، گفت: علاوه بر کمیسیون امور زیربنایی، نتایج بررسی‌های کارشناسی این کمیسیون‌ها نیز به طور مستقل در حال تدوین است که به طور مجزا یا تجمیع شده در صحن مجمع قابل بررسی و تصویب نهایی است.

وی در گفتگو با صداوسیما، درباره روند تصویب نهایی پیش‌نویس سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، افزود: نتایج بررسی‌های کمیسیون‌های پنجگانه پس از تصویب از طریق دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دفتر رهبر معظم انقلاب تقدیم می‌شود تا اگر معظم‌له ملاحظاتی دارند اعمال کنند، تا پس از تصویب نهایی از طریق ایشان به سران سه قوه ابلاغ شود.

رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، دولت باید برنامه هفتم توسعه را طبق این سیاست‌ها تدوین کند.

سعیدی کیا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آسیب شناسی شش برنامه قبلی توسعه و در نظر گرفتن خطاهای آن برای اعمال شاخص عملیاتی بودن برنامه هفتم توسعه، افزود: همه سعی ما این بوده است که برنامه هفتم قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی تصریح کرد: طبق اذعان کارشناسان و تایید دبیرخانه مجمع، از مجموع ۶ برنامه توسعه، کمتر از ۵۰ درصد آن اجرایی شده است.

رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در تدوین برنامه هفتم باید به واقعیات کشور توجه و در اجرای آن با مدیریت جهادی عمل کنیم که این نیازمند تدبیر جدید و تغییر و تحول در اجرای برنامه‌ها است.

سعیدی کیا گفت: اگر قرار باشد در تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه نیز مانند برنامه‌های قبلی اقدام کنیم کارها به خوبی پیش نخواهد رفت، پس ایجاد تغییر اساسی در نگرش‌ها، تحول در روش‌های اجرا و تجدیدنظر در ساختار نظام اداری کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا بتوانیم بهتر از برنامه‌های گذشته عمل کنیم.