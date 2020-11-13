مجموعه «تهران از منظر هنرمندان» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات علمی و فرهنگی با همکاری مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران ۶ عنوان کتاب از مجموعه کتب سده رونمایی کرده و به بهانه آن، به تهران از منظر هنرمندان خواهد پرداخت.

مجموعه کتب سده، که حاصل همکاری انتشارات علمی و فرهنگی و مرکز ارتباطات شهرداری تهران است، به تقویت هویت تهران و کسانی که در شکل گیری این هویت نقش برجسته ای داشته‌اند، در بازه زمانی یک صد ساله پرداخته و شامل «صد سال نقاشی در تهران»، «صد سال عکاسی مناظر شهری»، «صد سال گرافیک در تهران»، «صد سال کاریکاتور در تهران»، «صد سال شعر در تهران» و «صد سال نویسندگی در تهران» است، به دنبال معرفی افرادیست که در شکل گیری تصویر و برند امروز تهران نقش داشته‌اند.

شهردار تهران در مقدمه این مجموعه نوشته است: این مجموعه «گامی است که شاید نقطه شروع آن را بتوان ثبت و معرفی این سرمایه‌های نمادین و تأثیرگذار برشمرد. شخصیت‌ها و آثاری که بر بستر شهر یا متأثر از این شهر به وجود آمده و بالیده‌اند و امروز میراث و سرمایه‌ای هستند که برای فرزندان ماست و بخش مهمی از هویت و تاریخ شهر و کشور ما را نمایندگی می‌کنند.»

سلسله نشست‌های تهران از منظر هنرمندان محدود به این ۶ کتاب نخواهد بود و در ادامه با عنوان‌های دیگر و منظرهای دیگر نیز ادامه خواهد داشت. این نشست‌ها به صورت مجازی و بدون حضور تماشاگران، در استودیو انتشارات علمی فرهنگی برگزار شده و از طریق شبکه شهر و آپارات و دیگر پلتفرمهای مجازی پخش خواهد شد.