به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، برند قهوه مک‌دونالد، مک کافه، از برنامه سه سال آینده خود برای سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد یوان (معادل ۳۸۱.۶ میلیون دلار آمریکا) در بازار قهوه چین خبر داد.

فیلیس چونگ، مدیر عامل شرکت مک دونالد چین گفت: این سرمایه گذاری برای راه‌اندازی کافی‌شاپ‌های جدید در داخل رستوران‌های مک دونالد و به روزرسانی تجهیزات و ارائه آموزش‌های حرفه‌ای برای تأمین تقاضای روزافزون کشور برای قهوه انجام خواهد شد.

هدف مک کافه این است که تجارت خود در هفت شهر دیگر از جمله نانجینگ، هانگژو و شیامن، تمام رستوران‌های مک دونالد در پکن، شانگهای، گوانگژو و شنژن را تا پایان سال گسترش دهد.

این شرکت پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال ۲۰۲۳، بیش از ۴۰۰۰ فروشگاه مک کافه در چین راه‌اندازی کند.