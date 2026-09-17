یعقوبی: خشکناب ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری فرهنگی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول یعقوبی عصر پنجشنبه در ویژهبرنامه «یک روز با شهریار ایران» در روستای خشکناب اظهار کرد: بستانآباد سرزمین شاعران، عارفان و چهرههای فرهنگی است و امروز میزبان برنامهای برای گرامیداشت استاد شهریار، شاعر نامآشنای ایران، است.
وی با اشاره به جایگاه شهریار در فرهنگ و ادبیات ایران افزود: شهریار تنها یک شاعر نبود، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و ادبی مردم ایران را در آثار خود بازتاب داد و نام او با عشق، وطن، معنویت و مذهب پیوند خورده است.
فرماندار بستانآباد ادامه داد: شهریار در اشعار خود طیف گستردهای از احساسات انسانی را از مضامین عاشقانه و توصیف زیباییهای طبیعت تا مفاهیم عرفانی و مذهبی به تصویر کشیده و با زبان شعر میان عشق و معرفت پیوند برقرار کرده است.
یعقوبی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری خشکناب گفت: خانه پدری استاد شهریار در این روستا از ظرفیتهای مهم فرهنگی منطقه است و باید با توسعه این مجموعه، زمینه حضور بیشتر علاقهمندان به شعر و ادب و برگزاری برنامههای فرهنگی در این مکان فراهم شود.
وی افزود: محدودیت فضای فعلی این مجموعه، امکان میزبانی مناسب از شمار بالای علاقهمندان و میهمانان را کاهش داده است؛ از این رو توسعه فضای پیرامونی خانه شهریار و تملک زمینهای مجاور آن میتواند در ارتقای ظرفیت این مجموعه مؤثر باشد.
فرماندار بستانآباد همچنین بر ضرورت معرفی خشکناب به عنوان «روستای هدف گردشگری» تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی این روستا میتوان شرایط برگزاری برنامههای ادبی و فرهنگی در سالهای آینده را در فضایی مناسبتر فراهم کرد.
یعقوبی با اشاره به استقبال گسترده از ویژهبرنامه «یک روز با شهریار ایران» اظهار کرد: حضور علاقهمندان به شعر و ادب و شمار قابل توجه فعالان رسانهای نشاندهنده جایگاه شهریار در میان مردم و ظرفیت بالای برنامههای فرهنگی مرتبط با این شاعر است.
وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی باید در کنار توسعه اقتصادی و عمرانی مورد توجه قرار گیرد، گفت: تقویت هویت فرهنگی و ادبی جامعه و ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای هنری میتواند به تحقق توسعه متوازن در شهرستان کمک کند.
فرماندار بستانآباد در بخش دیگری از سخنان خود به پیوند عمیق شهریار با فرهنگ و ادبیات آذربایجان اشاره کرد و با قرائت ابیاتی از منظومه «حیدربابایه سلام» گفت: آثار شهریار همچنان بخشی از حافظه فرهنگی مردم منطقه و ایران به شمار میرود و ظرفیت آن را دارد که زمینهساز معرفی بیشتر فرهنگ و جاذبههای این منطقه به علاقهمندان و گردشگران باشد.
یعقوبی تأکید کرد: گرامیداشت شهریار نباید صرفاً به یک مناسبت سالانه محدود شود، بلکه باید از ظرفیت فرهنگی و گردشگری نام و آثار این شاعر برای رونق برنامههای ادبی، معرفی خشکناب و تقویت گردشگری فرهنگی شهرستان استفاده کرد.
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