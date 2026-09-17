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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

یعقوبی: خشکناب ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری فرهنگی را دارد

یعقوبی: خشکناب ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری فرهنگی را دارد

بستان‌آباد- فرماندار بستان‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خشکناب گفت: این روستا با محوریت خانه پدری استاد شهریار می‌تواند به مقصد گردشگری فرهنگی منطقه تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول یعقوبی عصر پنجشنبه در ویژه‌برنامه «یک روز با شهریار ایران» در روستای خشکناب اظهار کرد: بستان‌آباد سرزمین شاعران، عارفان و چهره‌های فرهنگی است و امروز میزبان برنامه‌ای برای گرامیداشت استاد شهریار، شاعر نام‌آشنای ایران، است.

وی با اشاره به جایگاه شهریار در فرهنگ و ادبیات ایران افزود: شهریار تنها یک شاعر نبود، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و ادبی مردم ایران را در آثار خود بازتاب داد و نام او با عشق، وطن، معنویت و مذهب پیوند خورده است.

فرماندار بستان‌آباد ادامه داد: شهریار در اشعار خود طیف گسترده‌ای از احساسات انسانی را از مضامین عاشقانه و توصیف زیبایی‌های طبیعت تا مفاهیم عرفانی و مذهبی به تصویر کشیده و با زبان شعر میان عشق و معرفت پیوند برقرار کرده است.

یعقوبی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری خشکناب گفت: خانه پدری استاد شهریار در این روستا از ظرفیت‌های مهم فرهنگی منطقه است و باید با توسعه این مجموعه، زمینه حضور بیشتر علاقه‌مندان به شعر و ادب و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در این مکان فراهم شود.

وی افزود: محدودیت فضای فعلی این مجموعه، امکان میزبانی مناسب از شمار بالای علاقه‌مندان و میهمانان را کاهش داده است؛ از این رو توسعه فضای پیرامونی خانه شهریار و تملک زمین‌های مجاور آن می‌تواند در ارتقای ظرفیت این مجموعه مؤثر باشد.

فرماندار بستان‌آباد همچنین بر ضرورت معرفی خشکناب به عنوان «روستای هدف گردشگری» تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی این روستا می‌توان شرایط برگزاری برنامه‌های ادبی و فرهنگی در سال‌های آینده را در فضایی مناسب‌تر فراهم کرد.

یعقوبی با اشاره به استقبال گسترده از ویژه‌برنامه «یک روز با شهریار ایران» اظهار کرد: حضور علاقه‌مندان به شعر و ادب و شمار قابل توجه فعالان رسانه‌ای نشان‌دهنده جایگاه شهریار در میان مردم و ظرفیت بالای برنامه‌های فرهنگی مرتبط با این شاعر است.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی باید در کنار توسعه اقتصادی و عمرانی مورد توجه قرار گیرد، گفت: تقویت هویت فرهنگی و ادبی جامعه و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های هنری می‌تواند به تحقق توسعه متوازن در شهرستان کمک کند.

فرماندار بستان‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به پیوند عمیق شهریار با فرهنگ و ادبیات آذربایجان اشاره کرد و با قرائت ابیاتی از منظومه «حیدربابایه سلام» گفت: آثار شهریار همچنان بخشی از حافظه فرهنگی مردم منطقه و ایران به شمار می‌رود و ظرفیت آن را دارد که زمینه‌ساز معرفی بیشتر فرهنگ و جاذبه‌های این منطقه به علاقه‌مندان و گردشگران باشد.

یعقوبی تأکید کرد: گرامیداشت شهریار نباید صرفاً به یک مناسبت سالانه محدود شود، بلکه باید از ظرفیت فرهنگی و گردشگری نام و آثار این شاعر برای رونق برنامه‌های ادبی، معرفی خشکناب و تقویت گردشگری فرهنگی شهرستان استفاده کرد.

کد مطلب 6950221

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    نظرات

    • محمد IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با تشکر، پیشنهاد دارم در محوطه این مکان ارزشمند مجسمه ها و المان هایی از شخصیت هایی که استاد شهریار در منظومه (حیدربابایا سلام) اورده اند بطور جذاب ایجاد شود و خدماتی که برای بازدید کنندگان ارایه میشود تا حد امکان حال و هوای سنتی را حفظ کنند.

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