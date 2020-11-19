ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بهروز افزود: موسسات در حال تبلیغ دوره های فراگیر به هیچ عنوان مجری رسمی برگزاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نیستند و داوطلبان توجه داشته باشند که پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور فقط از طریق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و کسب حدنصاب های لازم با ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر است.

وی ضمن هشدار به تمامی داوطلبان تحصیل در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور افزود: بسیاری از موسسات فراگیر در حال تبلیغ برای جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور هستند که هیچ گونه مجوزی برای برگزاری این دوره ها نداشته و تنها تعدادی از این موسسات با کسب مجوز از دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، صرفا به عنوان دوره های آمادگی اجازه فعالیت دارند.

وی بار دیگر تاکید کرد: ثبت نام و شرکت در این موسسات برای آمادگی دوره های فراگیر است و هیچ گونه حقی را برای داوطلب به منظور تحصیل در دانشگاه پیام نور ایجاد نمی کند.

بهروز با عنوان اینکه در حال حاضر هماهنگی های لازم با سازمان سنجش درخصوص شرایط ثبت نام و موارد امتحانی آزمون در حال انجام است، از داوطلبان خواست اطلاعیه های مربوط به این دوره ها را از طریق پرتال دانشگاه به نشانی www.pnu.ac.ir و یا سایت سازمان سنجش پیگیری و برای ثبت نام نیز صرفا از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

وی گفت: ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور مطابق سال های گذشته، ۳۰ هزار نفر در ۱۳۰۰ رشته محل خواهد بود.