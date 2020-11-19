جزییات تازه ترین برنامه «عطر عاشقی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «عطر عاشقی» شبکه پنج سیما، جمعه ۳۰ آبان با موضوع تبیین ویژگی های منتظران از نگاه معصومین (ع) از امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان ملارد روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

برنامه «عطر عاشقی» با حضور حجت الاسلام علی سعیدیان کارشناس موضوعات مذهبی به تبیین و بررسی موضوع تبیین ویژگی های منتظران از نگاه معصومین (ع) می پردازد و حاج علی مهدوی نژاد با نوای گرم و دلنشین زیارت «آل یاسن» را برای حاضران و بینندگان قرائت می کند.

برنامه تولیدی «عطر عاشقی» کاری از گروه معارف شبکه پنج سیما است که غروب جمعه هر هفته به تهیه کنندگی و کارگردانی سید ناصر سجادی و با اجرای سید رضا نواب ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.