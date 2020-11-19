️دستگیری ۱۷ نفر در بزم شبانه روستایی در کردکوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر باقری اظهار کرد: طی رصد اطلاعاتی و انتظامی عوامل پلیس اطلاعات شهرستان کردکوی مبنی بر تجمع تعدادی افراد در بزمی شبانه در یکی از روستاهای این شهرستان، مراتب در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان کردکوی با هماهنگی مقام قضائی در ساعت ۲۳ شب گذشته (چهارشنبه) به محل برگزاری مراسم ورود پیدا کرده و طی این عملیات ۱۷ نفر را به همراه ادوات لهو و لعب بازداشت کردند.

باقری بیان کرد: با توجه به هشدار و ممنوعیت برگزاری آئین‌ها عروسی و عزاداری ستاد مقابله با کرونا، متأسفانه همچنان شاهد برگزاری چنین آئین‌هایی در برخی نقاط شهرستان کردکوی هستیم، مراسمی که خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد و جان تعداد زیادی از مردم منطقه را با خطرات جدی مواجه می‌سازد.