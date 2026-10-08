به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه به‌مناسبت روز نیروی دریایی سپاه در پیامی نوشت: پیروزی نه تنها با سلاح و بلکه میوه صبر و استقامت و جانفشانی است که در پاسداری از وطن با نور ایمان رقم خواهد خورد.

متن کامل پیام دریادار علی عظمایی بدین شرح است:

اللهم صلی الله علیه و آله و سلم و عجل فرجهم

در نبرد بین لشکر حق و باطل همیشه نام نیروی دریایی سپاه به عنوان طلایه دار جبهه حق ثبت شده است. ۱۶ مهر ماه به نام روز نیروی دریایی سپاه نامگذاری شده است روزی که دلاور مردی های پاسداران خمینی کبیر رحمت الله علیه را یادآوری می کند که نه تنها با فولاد و فناوری بلکه با ایمان پولادین خود تلاطم دریا را به تیر درآوردند.

تاریخ هرگز فراموش نکند زمانی را که فرزندان تربیت یافته مکتب حسین بن علی علیه السلام با دستانی برای جراحت و قلب مجروح در فراق قائد شهید امت در حالی که خون گلگون شهیدان از همکاران و فرزندان مدرسه شجره طیبه بر دستانشان نقش بسته بود، لجام نابرابری را ترسانده و شکوه کرده است. بلند انقلاب اسلامی تا پای جانه اند.

ما امروز بر این باور استواریم که پیروزی نه تنها با سلاح و بلکه میوه صبر و استقامت و جانفشانی است که در پاسداری از وطن با نور ایمان رقم خواهد خورد.

شهدا با تقدیم خون سرخ خود صراط مستقیم را برای ما روشن ساختند و امروز ما با تکیه بر میراث شهدا مانند موجهای خروشان بر این صراط مستقیم و مسیر اقتدار استوار و پابرجا هستیم.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت قدس سرهنگ شهید نیروی دریایی و همه شهدای عزیز این پرافتخار از نیروهای اولیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را خدمت می کند. الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف | تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله العالی از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دریادار پاسدار علی عظمایی

۱۶ مهر ماه ۱۴۰۵