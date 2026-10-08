امسال ۳۵۲ فقره تصادف در جاده شهید صالحی بابل رخ داد

ابوالقاسم لعلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت شناسایی نقاط حادثه‌خیز اظهار کرد: بررسی و تحلیل داده‌های مربوط به مأموریت‌های حوادث ترافیکی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای برنامه‌ریزی، پیشگیری و کاهش پیامدهای ناشی از تصادفات در اختیار مسئولان قرار دهد.

وی افزود: حوادث ترافیکی معمولاً تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل انسانی، محیطی و جاده‌ای و همچنین وضعیت ایمنی و فنی وسایل نقلیه رخ می‌دهند و توجه همزمان به این عوامل برای کاهش تصادفات ضروری است.

رئیس اورژانس بابل با اشاره به عوامل انسانی مؤثر در وقوع حوادث ترافیکی گفت: محدودیت‌های جسمی، شرایط روحی و روانی نامناسب، کمبود آموزش و مهارت کافی، رفتارهای پرخطر و بی‌توجهی به تجهیزات ایمنی از جمله کمربند و کلاه ایمنی از مهم‌ترین عوامل انسانی مؤثر در تصادفات به شمار می‌روند.

لعلی ادامه داد: در بخش عوامل محیطی و جاده‌ای نیز مشکلات مربوط به طراحی و ساخت راه، باریک بودن مسیر، نبود شانه مناسب، وجود پیچ‌های خطرناک، موانع و مخاطرات پیرامونی همچون پل، درخت و خاکریز، وضعیت نامناسب جوی از جمله بارندگی و یخبندان، نبود روشنایی کافی و علائم هشداردهنده می‌تواند احتمال وقوع حادثه را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه وضعیت فنی خودروها نیز در بروز حوادث نقش دارد، تصریح کرد: نقص‌های فنی، ایرادات ناشی از طراحی و همچنین فرسودگی وسایل نقلیه از دیگر عواملی است که باید در برنامه‌های پیشگیری از حوادث ترافیکی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اورژانس بابل با اشاره به نتایج بررسی مأموریت‌های این سازمان در شش ماه نخست سال جاری گفت: در این بازه زمانی، جاده شهید صالحی با ۳۵۲ مأموریت تصادفی در صدر محورهای حادثه‌خیز شهرستان قرار گرفت.

لعلی افزود: پس از جاده شهید صالحی، محور گنج‌افروز تا سه‌راه شیردارکلا با ۲۵۵ مأموریت تصادفی و جاده جدید بابل به آمل با ۲۱۳ مأموریت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی همچنین به وضعیت مناطق شهری بابل اشاره کرد و گفت: در بررسی انجام‌شده، محدوده میدان ولایت تا ترمینال موزیرج با ۱۵۱ مأموریت تصادفی، شهر امیرکلا با ۱۲۴ مأموریت و محدوده خیابان کشاورز تا ابتدای سیاهکلا محله با ۱۲۲ مأموریت، بیشترین مأموریت‌های تصادفی را در میان مناطق شهری شهرستان به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس اورژانس بابل تأکید کرد: افزایش استفاده از وسایل نقلیه و بالا بودن میزان حوادث ترافیکی، ضرورت شناسایی و تحلیل دقیق نقاط حادثه‌خیز را دوچندان کرده است تا بتوان از این اطلاعات برای اجرای اقدامات پیشگیرانه و کاهش تلفات و مصدومیت‌های ناشی از تصادفات استفاده کرد.

لعلی خاطرنشان کرد: کاهش حوادث ترافیکی نیازمند همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های مسئول، اصلاح نقاط پرخطر، ارتقای ایمنی راه‌ها، توجه به وضعیت فنی خودروها و افزایش فرهنگ و آموزش ترافیکی در میان کاربران جاده است.