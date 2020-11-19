خانواده شهدا و ایثارگران سرمایه های اصلی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حبیب‌اله جان‌نثاری روز پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای نیروی انتظامی با محوریت سرهنگ شهید علی بیگلری اظهار داشت: شهدای والامقام کشورمان شمع فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه روشن نگه داشته‌اند و هم‌اکنون وظیفه ما است تا از این میرا حفظ و صیانت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام کشورمان یک اولویت اساسی است بیان کرد: باید با تکریم و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران زمینه و بستر فرهنگ ایثار و شهادت را که سرمایه‌های اصلی کشور هستند فراهم کنیم و در این زمینه نباید از هیچ تلاشی دریغ شود.

معاون تربیت و آموزش ناجا ادامه داد: صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدای والامقام یک الگوی فراموش‌نشدنی برای ملت ایران اسلامی است و با توجه به اینکه خانواده‌های شهدا مایه افتخار و مباهات برای کشور ما هستند باید از این سرمایه عظیم و معنوی با جان و دل صیانت کنیم.

جان‌نثاری ادامه داد: شهدای والامقام کشورمان میراث‌داران انقلاب اسلامی و سرمایه‌های معنوی و مقدس کشورمان هستند که هر چه داریم را مدیون عزت و اقتدار ایران اسلامی و خون پاک شهدای والامقام کشورمان هستیم که با جانفشانی و حماسه‌آفرینی برای ما افتخارآفرین شده‌اند.

وی اظهار کرد: نباید به هیچ عنوان این مهم فراموش شود که شهدای کشورمان برای دستیابی به آرامش و اقتدار ایران اسلامی قدم برداشته اند و این نقش برجسته و ممتاز در تحولات انقلاب اسلامی فراموش‌نشدنی است و به برکت خون شهدا و خانواده‌های شهدا روز به روز به این اقتدار افزوده می‌شود.