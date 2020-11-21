مصطفی خادم المله مدیرعامل پروژه «هنرکارت» در صندوق اعتباری هنر از مجموعه‌های حمایتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جزییات راه‌اندازی پروژه «هنرکارت» در ایام کرونا توضیح داد: بحث «هنرکارت» از جمله پروژه‌هایی بود که طی سال‌های گذشته مطرح شد اما متاسفانه به نتیجه‌ای که باید نرسید چرا که در این زمینه مشکلات مالی وجود داشت که مانع از عملیاتی شدن پروژه می‌شد. از این جهت ما در این دوره تلاش کردیم تا با برنامه‌ریزی بیشتر، شبکه مالی و اعتباری را در راستای حمایت هر چه بیشتر از هنرمندان راه اندازی و شرایط اجرایی شدن پروژه را فراهم کنیم.

صدور یک کارت شناسایی دارای اعتبار برای اصحاب فرهنگ و هنر

وی درباره ضرورت اجرایی شدن پروژه بیان کرد: آنچه برای راه‌اندازی «هنرکارت» مدنظرمان بود بر اساس دو هدف مهم شکل گرفت که اولین آن مبتنی بر درخواست هنرمندان برای داشتن یک کارت شناسایی معتبر در جهت شناسایی حقوقی و اداری آن‌ها بود. زیرا همواره این دغدغه وجود داشت که اهالی فرهنگ و هنر می‌بایست برای اثبات هنرمند بودنشان، دائم در حال ارسال مدارک باشند. فرآیندی که طبیعتاً برای هنرمندان عزیز شکل خوبی نداشت. چراکه هرجایی باید نمونه مصاحبه یا یادداشت رسانه‌ای و مطبوعاتی خود را برای اثبات موقعیت حرفه‌ای‌شان ارائه می‌دادند. بنابراین طراحی و انتشار یک کارت شناسایی برای اعضای صندوق می‌توانست راه حل مناسبی در جهت تکریم و موقعیت اداری اصحاب فرهنگ و هنر باشد.

«هنر کارت» یک کارت شناسایی اختصاصیِ اعتباری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اهالی فرهنگ و هنر در انجام امور بانکی و دریافت تسهیلات ویژه در چارچوب فعالیت‌های صندوق اعتباری هنر است خادم المله گفت: هدف دوم راه‌اندازی پروژه «هنرکارت» تسهیل در امور ارائه خدمات صندوق اعتباری هنر به اعضا بود. به هر حال اگرچه براساس مصوبه هیات وزیران عضویت در صندوق اعتباری هنر از شرایط سختی برخوردار است اما در همین شرایط اکنون حدود ۸۰ هزار نفر از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه از خدمات صندوق بهره مند می‌شود.

وی افزود: در این شرایط ما به جهت اینکه بتوانیم شرایط بهتری را برای ارائه خدمات و تکریم هنرمندان عزیز فراهم کنیم یک کارت اعتباری با عنوان «هنر کارت» را طراحی کردیم تا در دو هدفی که به آن اشاره داشتم متمرکز شویم. در واقع «هنر کارت» یک کارت شناسایی اختصاصیِ اعتباری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اهالی فرهنگ و هنر در انجام امور بانکی و دریافت تسهیلات ویژه در چارچوب فعالیت‌های صندوق اعتباری هنر است. خوشبختانه با اقداماتی که طی ماه‌های اخیر انجام گرفته بخش عمده‌ای از اعضای صندوق اعتباری هنر نسبت به عضویت در پروژه «هنرکارت» اقدامات لازم را انجام داده‌اند که طبق تازه‌ترین آماری که در این زمینه به دست آمده این تعداد به ۶۹ هزار نفر رسیده‌اند و پیش بینی می‌شود ۱۱ هزار نفر باقی مانده نیز در هفته آتی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

تکذیب دریافت وجه برای صدور «هنر کارت» از سوی مراجع دولتی

مدیر پروژه «هنرکارت» با اشاره با واریز مبلغ ۱۵ میلیون ریال به حساب «هنر کارت» هنرمندان عضو در روزهای گذشته افزود: تازه‌ترین خدمات ارائه شده‌ای که با پیگیری رییس جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت اختصاص مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیاردریال به عنوان «کمک هزینه جبران بیکاری ایام کرونایی» به اعضای صندوق اعتباری هنر و پروژه «هنرکارت» بود که به طور حتم در این شرایط اختصاص مبلغ ۱۵ میلیون ریال به هر عضو خیلی چشمگیر نیست اما در نوع خود می‌تواند اتفاق مثبتی در جهت حمایت‌های دولتی از اصحاب فرهنگ و هنر باشد. این مبلغ تا امروز به حساب «هنرکارت» ۹۶ درصد از ثبت نام کنندگان واریز شده و بسیاری از عزیزان نسبت به برداشت این مبلغ نیز اقدام کردند. البته با توجه به فرآیند زمانی صدور کارت‌ها از ثبت نام تا صدور کارت با بانک عامل هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا قبل از صدور «هنرکارت» نیز برداشت مالی صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: تمامی موارد مربوط به اطلاع رسانی «هنرکارت» از سامانه اینترنتی صندوق اعتباری هنر و رسانه‌های دارای مجوز کشورمان صورت می‌گیرد. این موضوع را از آن جهت گفتم که متاسفانه بعضی‌ها به بهانه ثبت نام در صندوق اعتباری هنر و پروژه هنرکارت مبالغی را درخواست کردند که بنده در همین جا دریافت هرگونه مبلغ به بهانه ثبت نام «هنرکارت» را تکذیب و اعلام می‌کنم که تمامی مراحل مربوط به فرآیند ثبت نام به دلیل حمایتی بودن این پروژه کاملاً رایگان بوده و ما بابت هرگونه خدماتی که در این زمینه صورت می‌گیرد مبلغی را از هنرمندان دریافت نمی‌کنیم.

خادم‌المله ادامه داد: البته توضیح دیگر اینکه فرآیند پرداخت این مبلغ یک میلیون و پانصدهزار تومانی اگرچه از سوی اصناف هنری به هنرمندان اطلاع داده شده اما بعضی از هنرمندان که عضو مجموعه‌های صنفی چون خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی نیستند هم از امتیازات پروژه «هنرکارت» بهره‌مند خواهند شد. چرا که تعدادی از آن‌ها بر اساس معرفی‌نامه‌هایی که از معاونت‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای دریافت کمک هزینه‌ها اقدام کرده‌اند. ما در حوزه خبرنگاران و اهالی رسانه نیز به شدت مشغول مذاکره و گفتگو با مجموعه‌های ذی‌ربط هستیم تا در این حوزه خبرنگاران عزیز و اهالی رسانه نیز با فرآیند راحت تری نسبت به دریافت این تسهیلات از جمله هنرکارت مواجه باشند.

به حساب «هنر کارت» دارندگان مدرک درجه یک هنری چقدر پول واریز شد

خادم المله در ادامه صحبت‌های خود گفت: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته برای آن دسته از هنرمندانی که دارای مدرک درجه یک هنری بوده و یا بر اساس تعاریف حقوقی جزو پیشکسوتان عرصه‌های مختلف به حساب می‌آیند مبلغ ۵۰ میلیون ریال به حساب «هنر کارت» آنها واریز شده است. البته این نکته را بگویم که مرجع تشخیص برای پرداخت این مبالغ به هیچ عنوان در حوزه فعالیت‌های صندوق اعتباری هنر نیست. چرا که فعالیت‌های مجموعه صندوق اعتباری هنر در چارچوب حوزه‌های مالی و اعتباری است و تشخیص هنری افراد به نهادهای مرتبط واگذار شده است.

وی افزود: اصلاً شاید یکی از دلایل عدم ورود صندوق اعتباری هنر به نحوه تشخیص هنرمندان پیشکسوت و درجه بندی آنها مبتنی بر همین باشد که در این زمینه نارضایتی‌هایی برای تشخیص درجه کیفی هنرمندان پیشکسوت وجود دارد. شرایطی که موجب شده که ما با محدودیت‌های قانونی برای پرداخت تسهیلات بیشتر به هنرمندان عزیزمان مواجه شویم. البته تمام تلاش ما رساندن مشکلات به شرایط حداقلی است. در این زمینه نیز پیشرفت‌های خوبی داشتیم که با حمایت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این حمایت‌ها بیشتر شود. کما اینکه همین کمک یک میلیون و پانصد هزار تومان اولین حمایت ما در پروژه «هنرکارت» است.

شاید یکی از دلایل عدم ورود صندوق اعتباری هنر به نحوه تشخیص هنرمندان پیشکسوت و درجه‌بندی آنها مبتنی بر همین باشد که در این زمینه نارضایتی‌هایی برای تشخیص درجه کیفی هنرمندان پیشکسوت وجود دارد مدیر پروژه «هنرکارت» در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: ما در ادامه برنامه‌های حمایتی پروژه هنرکارت بیمه نامه ویژه کرونا را طراحی کردیم که در صورت اجرایی شدن، تمامی فعالیت‌های حمایتی این بیمه نامه که جزییات آن اعلام خواهد شد به صورت رایگان خواهد بود. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته سهم کارفرما و دولت بیمه شدگان تامین اجتماعی زیر مجموعه صندوق اعتباری هنر در این کارت شارژ می‌شود. ما در حوزه بیمه تکمیلی نیز که به اعتقاد من جزو بهترین نوع بیمه‌های تکمیلی است شرایطی را ایجاد کردیم که تمامی پرداخت‌ها در این بخش نیز در چارچوب «هنر کارت» صورت گیرد.

سرنوشت یک پروژه اعتباری - اقتصادی بعد از تغییر مدیران

خادم المله با اشاره جزییات دیگر این پروژه گفت: آنچه برای «هنرکارت» در نظر گرفته شده بهره‌مندی از یک کارت اعتباری بانکی است که غیر از مواردی که به آن اشاره داشتم، دربرگیرنده امتیازات ویژه‌ای است. یکی از ویژگی‌های «هنرکارت» در حوزه خرید صورت می‌گیرد که در حساب دارنده کارت از مبلغ هر خریدی که با هنرکارت انجام می‌دهد به میزان محاسباتی که در این زمینه صورت گرفته، مبلغی دوباره بازگردانده خواهد شد. این میزان برگشتی پول حتی در برخی مواقع به ۵۰ درصد هم می‌رسد که به میزان خریدها و موارد خرید شده دربرگیرنده درصدهای متفاوتی است. ما در همین راستا یکسری مراکز درمانی را نیز معرفی می‌کنیم تا در مواقعی که حتی پولی هم در کارت وجود نداشته باشد مبلغی به عنوان وام قرض‌الحسنه در اعتبار کارت تعریف می‌شود تا مراجعه کننده به مرکز درمانی از جمله دندانپزشکی از شارژ مالی موجود در کارت برای پرداخت هزینه‌ها استفاده کند.

مدیر پروژه «هنرکارت» در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: آنچه برای پروژه «هنرکارت» طراحی شده فقط به منزله یک کارت اعتباری که بتوان از آن در تراکنش‌های مربوط به دریافت و پرداخت پول استفاده کرد، نیست. آنچه برای هنر کارت تعریف شده تعریف هشت ویژگی در لایه‌های مختلف ریالی است. ضمن اینکه طراحی پروژه‌ای که برای این فعالیت مهم صورت گرفته به گونه‌ای است که حتی اگر روزی مدیران صندوق اعتباری هنر هم تغییر کنند به دلیل تامین هزینه‌های پروژه از خودِ پروژه «هنر کارت» خللی در فعالیت‌های آن صورت نمی‌گیرد و من امیدوارم با اطلاع‌رسانی و کمکی که اهالی رسانه به ما در این زمینه می‌کنند شرایطی را ایجاد کنیم که اولاً هنرمندان، اهالی فرهنگ و اصحاب رسانه با تعداد خدمات هنرکارت آشنایی بیشتری پیدا کرده و در مرحله بعدی در حوزه آشنایی هرچه بیشتر با بانکداری الکترونیکی گام‌های موثری را بردارند. زیرا در همین پروژه «هنرکارت» حدود ۳۰ مورد خدمت رسانی وجود دارد که می‌توانند با فراگیری آن از خدمات آن‌ها بهره مند شوند. شرایطی که به اعتقاد من در عرصه خدمت رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق اعتباری هنر به جامعه فرهنگ و هنر می‌تواند دربرگیرنده تحولات بزرگی باشد.