قدردانی دولت انصارالله از مواضع اصولی ایران در قبال یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «حسن ایرلو» سفیر ایران در یمن با «هشام شرف» وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن دیدار کرد.

در جریان این دیدار در خصوص همکاری‌های دو کشور و راه‌های تقویت و گسترش آن بحث و تبادل نظر شد.

ایرلو در این دیدار، با تاکید بر اینکه بحران یمن راه حل نظامی ندارد بیان کرد که این کشور از تمامی تلاش‌های به کار گرفته شده برای تحقق حل‌وفصل سیاسی فراگیر و آشتی ملی و ایجاد روابط همجواری در راستای منافع ملت‌های منطقه که صلح و ثبات را در یمن به بار آورد، حمایت می‌کند.

بر اساس این گزارش، هشام شرف در جریان این دیدار از موضع اصولی تهران در رد تجاوزات نظامی ائتلاف سعودی و محاصره یمن از اولین روزهای آغاز این تجاوز قدردانی کرد.

وی همچنین، به ابتکار راه حل سیاسی و حمایت ایران از تمامی تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای پایان دادن به تجاوزات ائتلاف سعودی اشاره کرد.

سفیر ایران در صنعاء پیشتر نیز با مقامات دولت انصارالله یمن در خصوص بحران این کشور و حمایت ایران از مقاومت ملت یمن در برابر ائتلاف متجاوز سعودی رایزنی کرده بود.