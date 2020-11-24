بازدید وابسته فرهنگی ایران از بزرگترین قرآن مسی در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن آشوری مسئول خانه فرهنگ ج. ا. ایران در مومبای با همراهی رئیس دارالعلوم دیوبند شهر برودا مفتی فلاحی به بازدید مرکز پرداختند. در این مرکز دو قرآن بزرگ نگهداری می‌شود که یکی از آنها با ترجمه فارسی و تفسیرفارسی جلالی در حاشیه آن است و دیگری قرآنی می‌باشد که بر صفحه بزرگ مسی حک شده است.

گفتنی است که این قرآن مجید، بزرگترین قرآن آسیا می‌باشد که وزنی در حدود ۸۰۰ کیلوگرم دارد و دارای ۶۳۲ صفحه است. ابتدا این قرآن در مسجد جامع شهر برودا مورد استفاده قرار می گرفته است، اما بعلت رطوبت و گذشت زمان صفحات خراب می‌گردد، اما به امر مقام معظم رهبری امام خامنه ای (دام ظله العالی) در سال ۱۳۸۶ کار ترمیم و مجلد سازی آن در مرکز میکرو فیلم نور در دهلی توسط کارشناسان خبره انجام پذیرفت و اکنون در دارالعلوم دیوبند شهر برودا نگهداری می‌شود.

در ابتدای این دیدار فلاحی رئیس دارالعلوم گفت: دارالعلوم به عنوان مرکزی برای آموزش دروس دینی به مسلمانان شناخته می‌شود و در کنار آن نیز فعالیت‌های فرهنگی دینی مختلف نیز انجام می‌دهد که مورد استقبال جامعه مسلمان ایالت گجرات قرار می‌گیرد.

مسئول خانه فرهنگ ج. ا. ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در دارالعلوم دیوبند اظهار داشت: تدریس و آموزش دستورات دین مبین اسلام یکی از با اهمیت ترین فعالیت‌ها در میان نسل جوان و نوجوان در این زمان می‌باشد. دشمنان اسلام از طرق مختلف شبهه‌هایی در بین نسل جوان و نوجوان ایجاد می‌کنند و به خیال خویش می‌کوشند تا دستورات دین مبین اسلام را خدشه دار کنند.

وی درادامه خاطرنشان کرد: چندی پیش رئیس جمهور فرانسه سخنانی گستاخانه و موهن درباره شخصیت والای پیامبر اعظم (ص) را به زبان جاری ساختند که موجب خشم و نگرانی جهان اسلام شد و مراجع مکرم و همه علما و اندیشمندان ایران اسلامی به شدت این عمل خبیث را محکوم کردند.

آشوری در ادامه به فعالیت‌های ج. ا. ایران در زمینه‌های مختلف دینی و علمی بیان داشت: امروزه استکبار جهانی و دشمنان اسلام از ایران به شدت ترس دارند. گفتمان انقلاب اسلامی وحدت و اتحاد میان همه مسلمانان و گروه‌های اسلامی جهان است و اگر این امر محقق شود دیگر هیچکس نمی‌تواند به مسلمانان توهین کند. ایران اسلامی در جهت رسیدن به قله‌های کامیابی در زمینه‌های مختلف راههای سختی را پیموده است و توانسته قله‌های افتخار را فتح کند.

آشوری با اشاره به تاریخچه زبان و ادبیات فارسی در هند بیان داشت: زبان و ادبیات فارسی دارای قدمتی بیش از هشت قرن شبه قاره بوده وبه عنوان زبان رسمی در هند به شمار می رفته است. اکنون دارالعلوم می‌تواند در زمینه آموزش زبان و ادبیات فارسی فعالیت داشته باشد و خانه فرهنگ ج. ا. ایران در مومبای در راستای وظایف خود با همکاری دارالعلوم می‌تواند از تدریس این زبان شیرین در دارالعلوم حمایت کند.

دارالعلوم شهر برودا در سال ۱۹۷۲ میلادی در زمین با مساحت ۵۰۰ هکتار واقع شده است و دارای مدرسه عصری با ۱۳۰۰ دانش آموز و مدرسه دینی با ظرفیت ۴۵۰ طلبه است که برای رفاه حال دانشجویان و طلاب خوابگاهی نیز درنظر گرفته شده است.