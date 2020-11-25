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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۸:۱۹

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان:

بیشتر تیم پرسپولیس ملی‌پوش هستند/ بازی بسیار سختی خواهیم داشت

بیشتر تیم پرسپولیس ملی‌پوش هستند/ بازی بسیار سختی خواهیم داشت

مسجدسلیمان- سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: پرسپولیس از نظر بازیکن و کادر فنی بهترین است و اکثر نفرات این تیم ملی‌پوش هستند و به همین علت این هفته بازی بسیار سختی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی عصر امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پرسپولیس با بیان اینکه بازی مقابل مدافع عنوان قهرمانی انگیزه ما و بازیکنان را بیش‌تر می‌کند، اظهار کرد: امیدوارم بازیکنانم بتوانند کیفیت خود را نشان و فوتبال خوبی را مقابل بهترین تیم ایران انجام بدهند.

وی به غایبان تیمش مقابل پرسپولیس تهران اشاره کرد و افزود: بازیکن محروم نداریم و «سیروان قربانی» تنها مصدوم تیم ما است.

در ابتدای این نشست خبری، مهران حسن‌وند مدیر رسانه‌ای تیم نفت مسجدسلیمان به نمایندگی از مدیریت باشگاه، از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به خاطر بخشش دو جلسه محرومیت مجتبی حسینی تشکر کرد.

بازی تیم‌های نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس تهران در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فردا ساعت ۱۶ و ۳۵ دقیقه در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5080805

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