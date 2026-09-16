به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا جودتی صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه بیستوششمین کنگره بینالمللی پزشکی هستهای در تبریز، ضمن خیرمقدم به مهمانان خارجی و متخصصان حاضر در این رویداد، اظهار کرد: نگرانی مهمی وجود دارد که اگر امروز نسبت به آن توجه نشود، ممکن است در سالهای آینده به یک چالش جدی برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ بیگانگان» افزود: این طرح اخیراً در مجلس مطرح شده و با توجه به دامنه گسترده آن، بخشهایی از حوزه آموزش، قابلیتهای علمی و فعالیتهای پژوهشی را نیز دربرمیگیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: در این طرح کشورها به چند دسته تقسیم شدهاند و برای تعامل با کشورهایی که در دستههای تعیینشده قرار میگیرند، محدودیتهایی در حوزههای مختلف از جمله آموزشی، اقتصادی و اجتماعی پیشبینی شده است.
جودتی با بیان اینکه طرح مذکور هنوز در مرحله بررسی قرار دارد، گفت: بر اساس آنچه اعلام شده، دانشگاهها، مجامع و انجمنهای علمی میتوانند دیدگاههای خود را درباره این طرح مطرح کنند و به نظر میرسد این موضوع نیازمند بررسی و اصلاح جدی است.
وی تأکید کرد: اگر این طرح با همین شکل و بدون اصلاحات لازم تصویب شود، تعاملات علمی بینالمللی کشور با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد و برگزاری رویدادهایی مانند کنگره حاضر نیز میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به حضور مهمانان خارجی در این کنگره بیان کرد: حضور این متخصصان، رفتوآمدهای علمی، تحقیقات مشترک، فرصتهای مطالعاتی، اعزام دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای تحصیل و پژوهش و سایر ارتباطات علمی میتواند از جمله مواردی باشد که تحت تأثیر چنین محدودیتهایی قرار میگیرد.
جودتی افزود: حتی برخی افرادی که سالها در خارج از کشور تحصیل یا فعالیت علمی داشتهاند و ممکن است اقامت یا تابعیت کشورهای دیگر را داشته باشند، بر اساس برخی مفاد این طرح ممکن است با محدودیتهایی برای پذیرش مسئولیتها و فعالیتهای مختلف مواجه شوند.
وی خواستار ورود جدی جامعه علمی کشور به بررسی این موضوع شد و گفت: دانشگاهها، انجمنهای علمی و استادان برجسته، بهویژه افرادی که در عرصههای علمی و دانشگاهی تأثیرگذار هستند، باید مفاد این طرح را به صورت دقیق بررسی کرده و دیدگاههای خود را درباره بندهای مختلف آن مطرح کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تأکید بر ضرورت اصلاح مفاد طرح، اظهار کرد: هدف از این موضعگیری مقابله با اصل مقابله با نفوذ نیست، بلکه نگرانی درباره پیامدهای برخی محدودیتهای پیشبینیشده برای ارتباطات علمی و دانشگاهی است و لازم است اصلاحات مورد نیاز در آن انجام شود.
جودتی ادامه داد: اگر محدودیتهای گستردهای برای ارتباطات علمی خارج از کشور ایجاد شود، امکان برگزاری نشستها و گردهماییهای علمی، انجام تحقیقات مشترک، انتشار مقالات و سایر همکاریهای بینالمللی نیز با دشواری مواجه خواهد شد.
وی گفت: در این زمینه با نمایندگان مجلس نیز گفتوگوهایی از سوی جمعی از اعضای هیئت علمی انجام شده و برخی از پیامدهای احتمالی این طرح به آنان منتقل شده است، اما برای بررسی دقیقتر و اصلاح موارد مورد اختلاف، لازم است جامعه دانشگاهی و علمی کشور به صورت گستردهتری وارد موضوع شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تأکید کرد: وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاهها و انجمنهای علمی باید در بررسی این طرح مشارکت فعال داشته باشند تا ضمن صیانت از منافع ملی، مسیر تعاملات علمی و ارتباط دانشگاههای کشور با جامعه علمی بینالمللی نیز حفظ شود.
جودتی در پایان ابراز امیدواری کرد با انجام اصلاحات لازم، زمینه تداوم برگزاری کنگرهها و رویدادهای علمی بینالمللی و توسعه همکاریهای علمی کشور با مراکز علمی جهان فراهم بماند.
نظر شما