پرسپولیس شایسته قهرمانی در آسیاست/ خط حمله تیم جوانان مشکلی ندارد

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ملاقاتش با اعضای تیم فوتبال پرسپولیس که در آستانه حضور این تیم در فینال لیگ قهرمانان آسیا رخ داد، گفت: خوشحال شدم که بعد از مدت‌ها با اعضای پرسپولیس دیدار داشتم. حدود ۲۰ دقیقه از تمرین پرسپولیس را هم از نزدیک تماشا کردم. به نظرم بازیکنان این تیم شاداب و سرحال بودند و امیدوارم تا روز فینال آسیا مشکلی برای آنها پیش نیاید تا دست پر از قطر برگردند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: هرچند پرسپولیس بعضی از نفراتش را برای فینال ندارد اما مطمئن هستم بازیکنان جوان بیشتر تلاش می‌کنند تا جای غایبان را پر کنند. اینجاست که بازیکنان جوان باید شایستگی خود و دلیل حضورشان در این تیم را ثابت کنند.

درخشان تصریح کرد: عیسی آل کثیر، احسان پهلوان و وحید امیری در فینال غایب هستند ولی بازیکنان جوان می‌توانند با دوندگی جای این عزیزان را پر کنند. همانطور که گفتم این بهترین فرصت برای اثبات شایستگی جوان‌ها است.

وی درباره تیم‌های شرق آسیا تاکید کرد: بعضی از مسابقات منطقه شرق را دنبال کردم. بدون شک چین، ژاپن و کره جنوبی تیم‌های قدرتمندی دارند. به هیچ وجه نمی‌توان آنها را دست کم گرفت ولی مطمئنم پرسپولیس شایستگی و صلاحیت قهرمانی در آسیا را دارد.

سرمربی پیشین پرسپولیس افزود: پرسپولیس قبل از حضور در فینال آسیا نیاز به برگزاری بازی دارد. امیدوارم دیدار با ذوب آهن لغو نشود چون آن مسابقه می‌تواند به پرسپولیس کمک و شرایط پرسپولیس را آرمانی‌تر کند.

مدیر فنی تیم فوتبال جوانان در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره شرایط تیم جوانان ایران گفت: زمان بسیار کمی تا شروع مسابقات قهرمانی آسیا داریم. تیم ما در خطوط دفاع و هافبک مشکلاتی دارد که باید آن‌را برطرف کنیم. یکسری بازیکن اضافی هم به تیم دعوت شده‌اند تا شرایطشان را از نزدیک ببینیم. خوشبختانه در خط حمله مشکل خاصی نداریم.

درخشان در پایان درباره احتمال دعوت از اللهیار صیادمنش مهاجم تیم زوریا اوکراین به تیم جوانان گفت: امیدوارم بتوانیم از وجود صیادمنش استفاده کنیم ولی باید ببینیم قانون اجازه دعوت این بازیکن را می‌دهد یا نه. از فدراسیون فوتبال خواستیم نامه نگاری و استعلام کند. ظاهراً چون صیادمنش برای تیم امید بازی کرده است، بحث تغییر رده سنی او مطرح است و شاید همین مسئله اجازه ندهد او را به تیم جوانان دعوت کنیم. باید منتظر پاسخ استعلام باشیم.