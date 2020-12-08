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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۰

به آهنگسازی محمد امین همایی؛

«قبل پاییز، بعد پاییز» در پاییز شنیدنی شد/ آلبوم تازه امید نعمتی

«قبل پاییز، بعد پاییز» در پاییز شنیدنی شد/ آلبوم تازه امید نعمتی

«قبل پاییز، بعد پاییز» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر به خوانندگی امید نعمتی و آهنگسازی محمد امین همایی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «قبل پاییز، بعد پاییز» به آهنگسازی محمد امین همایی و خوانندگی امید نعمتی طی روزهای اخیر در بازار موسیقی منتشر شد.

در این آلبوم امین همایی آهنگساز، احسان افشاری شاعر و امید اصغری میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

«چیزی به من بگو»، «پاییز»، «بهشت غم‌انگیز»، «نایاب»، «برف»، «یادداشت» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

محمد امین همایی از جمله آهنگسازانی است که طی سال‌های اخیر به عنوان آهنگساز در برخی آثار موسیقایی ژانر موسیقی ایرانی و تلفیقی به خوانندگی هنرمندانی چون وحید تاج، محمدرضا نیازی، نوید نوروزی و تعدادی دیگر به فعالیت مشغول بوده است.

از امین همایی چندی پیش آلبوم «شهر جادو» در ژانر موسیقی ایرانی منتشر شد.

امید نعمتی نیز از جمله خوانندگان فعال حوزه موسیقی است که پس از خوانندگی در گروه «دنگ شو» به گروه موسیقی «پالت پیوست» و در این سال‌ها به عنوان آواز خوان اصلی این گروه مشغول به فعالیت است. وی علاوه بر همکاری با این گروه تک آهنگ‌ها و کنسرت‌های مستقلی را در همکاری با تعدادی از آهنگسازان و هنرمندان شناخته شده موسیقی ایران گذرانده است.

آلبوم «قبل پاییز، بعد پاییز» به آهنگسازی امین همایی و خوانندگی امید نعمتی با شماره مجوز ۱۳۹۹-۳۷۷۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره ۳۰۵۵۳ کتابخانه ملی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

کد مطلب 5090385
علیرضا سعیدی

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