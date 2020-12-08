چین و آمریکا ۷۵ درصد بازار تسلیحات جهان را در دست دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، موسسه تحقیق درباره صلح استکهلم، «سیپری» در گزارشی اعلام کرد: شرکت‌های چینی و آمریکایی در سال ۲۰۱۹ سلطه اصلی را بر بازار تسلیحات جهان داشته و بیش از ۷۵ درصد فروش اسلحه را انجام داده اند.

بر اساس این گزارش، از ۲۵ شرکت بزرگ فعال در بازار تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۱۹، ۱۲ شرکت آمریکایی بودند که ۶۱ درصد فروش تسلیحات و ادوات نظامی را انجام دادند، حال آن‌که سهم شرکت‌های چینی در این زمینه ۱۵.۷ درصد بوده است.

سیپری می‌گوید که چهار شرکت چینی برای نخستین بار وارد این فهرست شده‌اند. فروش تسلیحات توسط این ۲۵ شرکت تسلیحاتی بزرگ جهان با هشت ‌و نیم درصد رشد به ۳۶۱ میلیارد دلار رسیده است.

دو شرکت روسی «آلماز آنتی» با قرار گرفتن در رده پانزدهم و «یونایتد شیپ‌بیلدینگ» در رده بیست ‌و پنجم، وارد لیست ۲۵ شرکت بزرگ تسلیحاتی جهان شده اند.

سیپری می‌گوید که فروش این شرکت‌ها در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش از آن کاهش نشان می‌دهد ولی چهار درصد کل فروش تسلیحات جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

فروش تسلیحات توسط سومین شرکت روسی یعنی یونایتد ایرکرافت، حدود ۱.۳ میلیارد دلار افت کرد و به همین دلیل از فهرست ۲۵ شرکت برتر تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۱۹ خارج شده است.

پنج شرکت برتر فهرست سپیری جملگی شرکت‌های آمریکایی هستند که عبارتند از: لاکهید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومان، ریتئون و جنرال داینامیکز.

شرکت‌های چینی آویک، سی‌ای‌تی‌سی و نورینکو در رده‌های ششم، هشتم و نهم قرار دارند. بر اساس این گزارش، شرکت بریتانیایی «بی ‌آ ای» در رده هفتم است.

به گفته سیپری، ایالات متحده آمریکا دهه‌هاست که بر بازار تسلیحاتی جهان سلطه دارد ولی شرکت‌های چینی در سال ۲۰۱۹ توانستند فروش خود را پنج درصد افزایش دهند.

بر اساس این گزارش، یک شرکت خاورمیانه‌ای برای نخستین بار توانسته است که وارد فهرست ۲۵ کمپانی برتر تسلیحاتی شود. این شرکت «ای‌دی‌جی‌ای» نام داشته و متعلق به امارات متحده عربی است که وارد این فهرست شده است. این شرکت در سال ۲۰۱۹ از ادغام ۲۵ موسسه دفاعی شکل گرفت.

موسسه تحقیق درباره صلح استکهلم سال ۱۹۶۶ و با مصوبه پارلمان سوئد راه‌اندازی شد و از آن زمان هزینه‌ها نظامی و فروش تسلیحات در جهان را رصد می‌کند.