۲۵بازیکن در اردوی اصفهان و شیراز جوانان فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پایان اردوی نخست تیم فوتبال جوانان و با نظر کادر فنی اسامی ۲۵ بازیکن جهت حضور در اردوهای آماده سازی اصفهان و شیراز و انجام مسابقات تدارکاتی مورد نظر اعلام شد.

فهرست بازیکنان دعوت شده در اردوی پیش روی به این شرح می باشد:

سعید کریم آذر، بهزاد سلامی بابایی لو، محمد رستمی زاد، محمدرضا عسکری، یاسین سلمانی، علیرضا منظمی، پیمان دادخواه، عارف محمدعلی پور، حسین نخودکار، فردین رابط، شهاب الدین دهقانیان، عرفان روحانی، حسین شاهوردی، مهدی محمدی، علیرضا باویه، علی سبحانی، احمدرضا جلالی، احمد جنادله، علیرضا اسدآبادی، محمدجواد کیا، سعید آهنی، علیرضا وصالی، حمیدرضا رضایی، علی پوراسماعیل و امیرحسین نیکپورنفرات فوق پس از انجام تست کرونا تمرینات خود را از روز ۱۹ آذر در مرکز ملی فوتبال آغاز خواهند کرد.

همچنین روز ۲۰ آذر به منظور انجام یک مسابقه تدارکاتی برابر تیم بزرگسالان باشگاه سپاهان راهی اصفهان خواهند شد.اردوی تیم جوانان تا ۲۴ آذر در اصفهان ادامه خواهد داشت و شاگردان داود مهابادی این شهر را به مقصد شیراز ترک می کنند و پس از انجام یک بازی تدارکاتی برابر تیم فجر شهید سپاسی در شیراز ۲۸ آذر به تهران بازمی گردند.