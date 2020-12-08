امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقداماتی حمایتی در نظر گرفته شده برای پیام‌رسان های بومی در فاز دوم طرح حمایت از پیام‌رسان‌ها گفت: در حوزه پشتیبانی از نیازهای سخت افزاری پیام‌رسان‌های بومی، اتفاقات خوبی افتاده است که اختصاص مرکز داده شهید سلیمانی به این امر یکی از این موارد است. قطعاً این اقدام می‌تواند ارائه خدمات بهتر به پیام‌رسان‌های بومی را تقویت کند.

وی گفت: در بحث خدمات دولت الکترونیک نیز کارگروهی موظف شده که موضوع تقویت پیام‌رسان‌ها را دنبال کند. به این معنی که بتوانیم ارائه خدمات دولت الکترونیک را متناسب با سطح بندی که برای پیام رسانه‌ای بومی در نظر گرفته شده، به آنها بسپاریم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: بحث دیگری که در کارگروهی در حال پیگیری بوده و اصل آن نیز مصوب شده، این است که مشکلات قضایی پیام رسانه‌ای داخلی رسیدگی شود. به این معنی که مسئولیت کاربر از مسئولیت صاحب سرویس تفکیک شود و کار به گونه‌ای پیش رود که مسئولان اصلی پیام‌رسان ها و سرویس‌ها با هر شکایتی دچار مشکل نشوند و مسیر متناسبی با این فضا ایجاد شود.

خوراکیان با اشاره به ضعف دیگری که در حوزه پیام‌رسان ها وجود دارد و در این مرحله از طرح حمایت از پیام‌رسان های بومی در دست پیگیری است، گفت: مساله حضور پیام‌رسان ها در رسانه ملی در دستور کار است. در این فضا یک سری ملاحظات و رقابت‌هایی وجود دارد. اما ما اصرارمان این است که مطابق مصوبه سند حمایت از ساماندهی پیام‌رسان های بومی، سازوکار دقیق‌تری برای پیام‌رسان های داخلی برای حضور در رسانه ملی تعیین شود.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد روی این مصوبه نظارت محکمی صورت نمی‌گیرد و تکالیف مربوط به وزارت ارشاد و رسانه ملی و وزارت ارتباطات گرفته شده است، گفت: بخش مهمی از مصوبه ساماندهی پیام‌رسان ها اجرا شده و اگر اجرا نمی‌شد، شرایطی که در حوزه پیام‌رسان های داخلی داریم محقق نمی‌شد. چرا که ترافیکی که این شبکه‌های بومی توانستند کسب کنند نسبت به ۵ سال قبل، قابل مقایسه نیست.

خوراکیان تاکید کرد: ۵ سال قبل شبکه‌های بومی اصلاً حضور نداشتند و فضا فقط در انحصار یک پیام‌رسان خارجی بود. اما هم اکنون این‌طور نیست و ترافیک اینها کاملاً فعال شده است.

وی با اشاره به اینکه پیام‌رسان های بومی سهم قابل توجهی از ترافیک پهنای باند اینترنت کشور را به خودشان اختصاص دادند، گفت: هم اکنون برخی پیام‌رسان های بومی کاربر فعال دارند و حتی ما در حوزه آموزش نیز شبکه شاد را داریم که ترافیک بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است و به نوعی نقش پیام رسانی دارد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: سهم سرویس‌های داخلی ما از ترافیک خیلی در این سال‌ها افزایش یافته و این به برکت این مصوبه است. همه اینها کاربر دارند و فعال هستند و بخش مهمی از ترافیک را به خود اختصاص دادند.

خوراکیان گفت: این‌طور نیست که مصوبه پیام‌رسان های بومی اجرا نشده باشد؛ حتماً اجرا و پیگیری شده است اما ایده ال ما نبوده است. ما دوست داشتیم در زمان کوتاه‌تر انجام شود و پیگیری‌هایمان براین مبنا بوده است تا کامل انجام شود. برخی موارد بهتر انجام شده و برخی نیز در آن ضعف وجود دارد. حقیقتاً امروز شرایطی که داریم قابل مقایسه با ۴ سال قبل نیست.