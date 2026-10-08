رستمی: ۱۰ تخلف بهداشتی و دامپزشکی در خنداب شناسایی شد

ابراهیم رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش روند بازرسی‌ها در شهرستان خنداب اظهار کرد: در شهریور سال جاری، ۷۵ مورد گشت مشترک و تخصصی در حوزه صنعت، معدن و اتاق اصناف انجام شد که در نتیجه آن ۱۶ مورد تخلف شناسایی و مستندات مربوطه برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: همزمان با این اقدامات، در حوزه بهداشت و دامپزشکی نیز ۷۵ مورد بازرسی انجام شد که در نتیجه آن ۱۰ مورد تخلف شناسایی و مستندات برای رسیدگی قانونی ابلاغ شد.

فرماندار خنداب با اشاره به آغاز فعالیت نمایندگی صنعت، معدن و تجارت شهرستان از خردادماه امسال تصریح کرد: چارت سازمانی نمایندگی صنعت، معدن و تجارت شهرستان امسال ابلاغ و فعالیت عملی آن از خردادماه آغاز شد و در پی تأکید بر تقویت نظارت‌ها، روند بازرسی و شناسایی تخلفات در شهرستان افزایش یافته است.

رستمی ادامه داد: در جلسه پیشین موضوع تخصیص سهمیه فوق‌العاده آرد برای شهریور و مهرماه مطرح شد، اما این سهمیه تاکنون به شهرستان اختصاص نیافته است که با این حال، روند تأمین و عرضه نان در خنداب مدیریت شده است.

فرماندار خنداب تاکید کرد: افزایش پخت برخی نانوایی‌ها و تعطیلی تعدادی از واحدها، مشکلاتی ایجاد کرده و در برخی روستاها برای تأمین نیاز مردم، ساعات فعالیت نانوایی‌ها افزایش یافته است.

وی کمبود نیروی انسانی و تجهیزات را از دیگر مسائل حوزه نظارت دانست و افزود: مقرر شده بود برای تقویت توان بازرسی اتاق اصناف و حوزه صنعت و معدن، نیروی انسانی و یک دستگاه خودرو اختصاص یابد، اما تأمین خودرو تاکنون محقق نشده است.

رستمی بیان کرد: با وجود راه‌اندازی نمایندگی صنعت، معدن و تجارت، گزارش‌های بازرسی همچنان از طریق استان در سامانه ثبت می‌شود و نبود امکان ثبت مستقل، استخراج آمارهای مقایسه‌ای و ارزیابی میزان تخلف‌یابی را با مشکل مواجه کرده است.

وی گفت: در تأمین کالاهای اساسی شهرستان مشکل خاصی وجود ندارد، اما طی دو هفته اخیر افزایش قیمت گوشت و برنج مشاهده شده که بخشی از آن می‌تواند ناشی از افزایش حجم مصرف در شهرستان باشد.