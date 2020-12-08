۴ واحد چاپی متخلف بروجرد و دورود پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین فتایی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: طی هفته دوم آذر ماه و در بازرسی‌های به عمل آمده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی بروجرد، دو واحد چاپی به دلیل تخلف از دستور العمل عدم چاپ آگهی و بنر ترحیم پلمب شدند.

وی، عنوان کرد: نظارت‌های گسترده بر فعالیت این مراکز در بروجرد به صورت هفتگی ادامه دارد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در لرستان، بیان داشت: بر اساس مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، با دستور مقامات قضائی و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی شهرستان دورود نیز دو واحد متخلف چاپی در این شهر پلمب شدند.

فتایی، افزود: تا کنون علاوه بر چندین مرتبه صدور تذکر کتبی، نظارت‌های گسترده بر چاپخانه‌ها و مراکز چاپی این شهرستان ادامه دارد.