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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۴

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

۴ واحد چاپی متخلف بروجرد و دورود پلمب شدند

۴ واحد چاپی متخلف بروجرد و دورود پلمب شدند

خرم آباد- مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در لرستان، گفت: چهار واحد چاپی متخلف بروجرد و دورود به دلیل عدم رعایت دستور العمل‌ها پلمب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین فتایی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: طی هفته دوم آذر ماه و در بازرسی‌های به عمل آمده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی بروجرد، دو واحد چاپی به دلیل تخلف از دستور العمل عدم چاپ آگهی و بنر ترحیم پلمب شدند.

وی، عنوان کرد: نظارت‌های گسترده بر فعالیت این مراکز در بروجرد به صورت هفتگی ادامه دارد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در لرستان، بیان داشت: بر اساس مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، با دستور مقامات قضائی و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی شهرستان دورود نیز دو واحد متخلف چاپی در این شهر پلمب شدند.

فتایی، افزود: تا کنون علاوه بر چندین مرتبه صدور تذکر کتبی، نظارت‌های گسترده بر چاپخانه‌ها و مراکز چاپی این شهرستان ادامه دارد.

کد مطلب 5090872

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