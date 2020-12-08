به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از سفرا و مقامات بلندپایه کشورهای جهان با امضای دفتر یادبود شهید محسن فخری‌زاده در ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، این جنایت تروریستی را محکوم کردند.

سفرا، شخصیت‌ها و وابستگان نظامی کشورهای عراق، لیبی، ونزوئلا، تاجیکستان، قرقیزستان، فلسطین، پاکستان، سوریه، ترکیه، پاکستان، افغانستان، نیکاراگوئه، آفریقای جنوبی، عمان، یمن، سازمان اکو، آذربایجان، صربستان، مکزیک و کره شمالی ضمن امضای دفتر یادبود، مراتب تسلیت خود را به ملت، نیروهای مسلح و دولت ایران ابلاغ کردند.‌