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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۴

با حضور در ستاد وزارت دفاع؛

سفرا و وابستگان نظامی دفتر یادبود شهید فخری‌زاده را امضا کردند

سفرا و وابستگان نظامی دفتر یادبود شهید فخری‌زاده را امضا کردند

جمعی از سفرا و مقامات بلندپایه کشورهای جهان با امضای دفتر یادبود شهید فخری‌زاده در ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، این جنایت تروریستی را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از سفرا و مقامات بلندپایه کشورهای جهان با امضای دفتر یادبود شهید محسن فخری‌زاده در ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، این جنایت تروریستی را محکوم کردند.

سفرا، شخصیت‌ها و وابستگان نظامی کشورهای عراق، لیبی، ونزوئلا، تاجیکستان، قرقیزستان، فلسطین، پاکستان، سوریه، ترکیه، پاکستان، افغانستان، نیکاراگوئه، آفریقای جنوبی، عمان، یمن، سازمان اکو، آذربایجان، صربستان، مکزیک و کره شمالی ضمن امضای دفتر یادبود، مراتب تسلیت خود را به ملت، نیروهای مسلح و دولت ایران ابلاغ کردند.‌

کد مطلب 5090897
هادی رضایی

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