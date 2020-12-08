مهلت ثبت نام جذب اعضای هیات علمی تمدید شد

محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگارمهر اعلام کرد: به اطلاع علاقمندان به عضویت هیات علمی دانشگاهها می رساند با توجه به تعطیلی کرونایی دو هفته گذشته و احتمال ایجاد اختلال در تهیه مدارک لازم برای ثبت نام، مهلت ثبت نام فراخوان سال ۹۹ تا ساعت ۲۳ روز سه شنبه بیست و پنجم آذرماه تمدید شد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: با توجه به تکمیل برخی از ظرفیتها سزاوار است متقاضیانی که تاکنون ثبت نام کرده اند نسبت به ویرایش پرو فایل خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: سایر متقاضیان ثبت نام خود را به آخرین ساعتها موکول نکنند. فراخوان به هیچوجه تمدید نمی شود.

به گزارش مهر، فرایند ثبت‌نام متقاضیان بیست و چهارمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوط به فراخوان شهریور ۹۹ که از ۱۰ آبان ۹۹ شروع شده بود، امروز سه شنبه ۱۸ آذرماه به پایان می رسید.