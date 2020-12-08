  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۹

رئیس مرکز جذب وزارت علوم؛

مهلت ثبت نام جذب اعضای هیات علمی تمدید شد

مهلت ثبت نام جذب اعضای هیات علمی تمدید شد

رئیس مرکز جذب وزارت علوم از تمدید مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی سال ۹۹ تا ساعت ۲۳ روز سه شنبه بیست و پنجم آذرماه خبرداد.

محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگارمهر اعلام کرد: به اطلاع علاقمندان به عضویت هیات علمی دانشگاهها می رساند با توجه به تعطیلی کرونایی دو هفته گذشته و احتمال ایجاد اختلال در تهیه مدارک لازم برای ثبت نام، مهلت ثبت نام فراخوان سال ۹۹ تا ساعت ۲۳ روز سه شنبه بیست و پنجم آذرماه تمدید شد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود:  با توجه به تکمیل برخی از ظرفیتها سزاوار است متقاضیانی که تاکنون ثبت نام کرده اند نسبت به ویرایش پرو فایل خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: سایر متقاضیان ثبت نام خود را به آخرین ساعتها موکول نکنند. فراخوان به هیچوجه تمدید نمی شود.

به گزارش مهر، فرایند ثبت‌نام متقاضیان بیست و چهارمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوط به فراخوان شهریور ۹۹ که از ۱۰ آبان ۹۹ شروع شده بود، امروز سه شنبه ۱۸ آذرماه به پایان می رسید.

کد مطلب 5090956
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها