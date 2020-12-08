انتقاد از چند صدایی در برخی مسائل کلان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیران کل سابق و سرپرست جدید گمرک خراسان‌جنوبی اظهارکرد: در شرایط فعلی باید شاهد همدلی‌ها در کشور باشیم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه گاه شاهد چندصدایی و فاصله گرفتن از همدلی هستیم، بیان‌کرد: در یک مثال رئیس جمهور می‌گوید که مصوبه اقدام راهبردی لغو تحریم ها به ضرر کشور است، اما شورای امنیت ملی که رئیس آن رئیس جمهور است، از هماهنگی رئیس مجلس برای انجام این مصوبه با شورای امنیت ملی، طی دو ماه قبل اطلاع می‌دهد.

خسروی همدلی و یکدلی در رده‌های پایین کشور با همصدایی و یکدلی در بین مسئولان محقق می‌شود، ادامه‌داد: حتی در سطح استانی نیز مدیران و مسئولان خراسان‌جنوبی باید تلاش کنند در راستای نفع مردم با هم همدل باشند.

وی همچنین بر رفع مشکلات مناطق مرزی استان در راستای توسعه صادرات و اقتصاد تأکید کرد.

محمدعلی خاشی مدیرکل سابق گمرک خراسان جنوبی نیز در این دیدار گفت: صادرات کالا از مبادی خراسان جنوبی در سال ۹۱ حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده است اما طی هشت ماه اخیر حدود ۲.۵ میلیون تن کالا توسط توسط ۹۴۰ دستگاه کامیون از مرز خارج و صادر شده است.

وی با بیان اینکه رونق صادرات در مرز از جنبه ای به تصمیمات طرف افغانستانی بستگی دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال طرف افغانستانی در سال گذشته صادرات چهار قلم کالا را ممنوع کرد که بر صادرات ما تأثیر فراوانی گذاشت.

مدیرکل سابق گمرکات خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از مشکلا گمرک خراسان جنوبی نبود دستگاه ایکس ری است، یادآور شد: ۲۰ درصد کاری که مرز ماهیرود انجام می شود مربوط به استان و ۸۰ درصد مربوط سایر استان های کشور است.

ضرورت تأمین دستگاه ایکس ری برای ماهیرود

سرپرست گمرک خراسان جنوبی اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس، مدیریت واحد مرز مورد نظر است ولی متأسفانه در اجرای این مصوبه با مشکلاتی رو به رو هستیم.

حسن رحیمی زاده با بیان اینکه تلاش می کنیم تا مجموعه ۱۷ هکتاری گمرک ساخته و طی چندماه آینده ساکن آن شویم، ادامه داد: یکی از اولویت‌های گمرک خراسان‌جنوبی تأمین دستگاه ایکس ری است.

رحیمی زاده با تأکید بر اینکه تأمین دستگاه ایکس ری موجب سرعت گرفتن بازرسی‌ها در گمرک ماهیرود می‌شود، یادآور شد: امیدواریم با همدلی‌ها بتوانیم پروژه‌های مرتبط با مرز و گمرک در خراسان‌جنوبی را به نتیجه برسانیم.