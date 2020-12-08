دولت پاکستان نسبت به آزادی سه گروگان ایرانی اقدام فوری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۱۸ آذر) در دیدار با رحیم حیات قریشی سفیر پاکستان در ایران گفت: همکاری های دوجانبه ایران و پاکستان از سابقه عمیق فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده و این مهم نیز در میان مردم و دولت دو کشور در همه سطوح برقرار است.

وی در همین راستا افزود: باید تلاش کنیم که همکاری‌های فیمابین در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی، فرهنگی و مرزی بیش از پیش تقویت گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ظرفیت های اقتصادی دو کشور افزود: با توجه به مرزهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور قدرتمند در منطقه، عملیاتی کردن بازارچه های مرزی می‌تواند موجب تقویت امنیت رفاه مرزنشینان دو کشور گردد.

قالیباف در ادامه با تاکید بر برقراری صلح در منطقه افزود: جمهوری اسلامی برای گفتگو با کشورهای مسلمان هیچ گونه پیش شرطی ندارد و البته تهدیدی هم برای هیچ کشوری به شمار نمی‌رود.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم تا صلح در افغانستان شکل بگیرد و البته دولت قانونی افغانستان نیز بتواند محوریت این کار را در چارچوب قانون اساسی پیگیر شود تا مردم به یک امنیت و صلح پایدار دست یابند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: از دولت پاکستان انتظار داریم که نسبت به آزادی سه گروگان ایرانی اقدام فوری کند.

ترور شهید فخری‌زاده برخلاف تمامی هنجارهای بین‌المللی بود

رحیم حیات قریشی سفیر پاکستان در ایران در ابتدای این دیدار ضمن تسلیت به ملت و دولت ایران بابت اقدام تروریستی که منجر به شهادت دکتر فخری‌زاده گردید، اظهار کرد: اقدام تروریستی که منجر به شهادت شهید فخری‌زاده شده است، برخلاف تمامی هنجارهای بین‌المللی و روابط بین دولتی بوده است. دولت و ملت پاکستان با ملت و دولت ایران اعلام همبستگی می‌کند.

رحیم حیات قریشی تاکید کرد: دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران در پذیرایی از زائران پاکستانی مهمان نوازانه برخورد می‌کنند که از این بابت نیز از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران نهایت تشکر را داریم. ضمن اینکه به دنبال این هستیم تا سفر زائران پاکستانی به ایران تسهیل‌ شود.

وی در پایان گفت: اولویت‌ ما بازگشایی بازارچه های مرزی است.