به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم تقیزاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسمی که برای گرامیداشت روز دانشجو با حضور خانواده شهید فخری زاده در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهدیدات تکنولوژیک دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهایی را که به نیابت علیه کشور اقدام میکنند بررسی و متناسب با نیاز نیروهای مسلح سلاحها و سامانههای بازدارنده را پیشبینی میکند.
وی افزود: خوشبختانه دانشگاه مالک اشتر یک رسالت مشخصی در کنار سازمانهای صنعتی دارد که در قالب طرح صنایع و دانشگاه انجام شده است و این تعامل سازنده باعث میشود تا دانشجوهای ما آینده خود را در سازمانهای صنعتی نظامی و دفاعی ترسیم کنند.
سردار تقی زاده گفت: به طور طبیعی بسیاری از تکنولوژیهای پیشرفته که در این دانشگاه دنبال میشود در رشتههای همین دانشگاه موجود است و با بهره گیری از سایر دانشگاهها نیازمندیهای علمی خود را تامین میکنیم.
وی افزود: هم اکنون با حدود ۱۰۰ دانشگاه ارتباط تنگاتنگ داریم و برای توسعه فناوریهای مورد نیاز و مقابله با تهدیدات نوپدید دشمن تلاشهای ارزشمندی را در دستور کار داریم.
جانشین وزیر دفاع ادامه داد: مقام معظم رهبری در خصوص همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی همواره تاکید داشتند و در خصوص دانشگاه صنعتی مالک اشتر فرمودند؛ من به این دانشگاه چشم امید دارم.
وی با بیان اینکه در گذشته تعداد پروژههای بسیار زیادی در دستور کار داشتیم و تلاش کردیم افق روشنی برای استفاده از فناوریهای مقابلهای در دستورکار قرار دهیم، افزود: پروژههای تحقیقاتی موجود در دانشگاه کاملاً مطابق با نیازهای عملیاتی نیروهای مسلح و مورد سفارش سازمانهای صنعت دفاعی ما است.
سردار تقی زاده با اشاره به ماموریتهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر گفت: ماموریت این دانشگاه توسعه و ارتقاء سطح دانش فنی و پژوهشی در زمینه علوم و فناوریهای نوین و مورد نیاز صنایع دفاعی و نیروهای مسلح است؛ همچنین ارتقاء سطح دانش و شایستگی تخصصی نیروی انسانی وزارت دفاع از طریق تربیت آموزش و توانمندسازی افراد، از دیگر مأموریتهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر است که این دو ماموریت دانشگاه مالک اشتر را از دیگر دانشگاهها متمایز میکند.
وی با بیان اینکه رشتههای مختلفی چون برق، الکترونیک، مخابرات، متالوژی، مدیریت و دیگر رشتهها در این دانشگاه تدریس میشود، افزود: امروز خوشبختانه علاوه بر تحقیقات بر روی علوم پایه، تحقیقات در حوزه توسعه صنعتی و علوم بدیع در این دانشگاه به طور گسترده صورت میگیرد.
سردار تقی زاده گفت: وزارت دفاع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر را در فرآیند چرخه اندیشه، ایده تا محصول به عنوان مکمل صنعت در نظر گرفته است و به گونهای سیاست گذاری کرده تا دانشگاه صنعتی مالک اشتر کاملاً بیّن جهان علم اطلاعات و تکنولوژی مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق مجتمعهای دانشگاهی قرار گیرد و اقدامات لازم را انجام میدهد.
وی افزود: به واسطه تمهیدات مسئولان وزارت دفاع امروز یک ارتباط سازمان یافته بین صنعت و دانشگاه در حوزه فناوریهای مورد نیاز و در ارتباط با فرآیندها و محصولات و در کنار آن آموزش کادر فنی و علمی و تخصصی شایسته شکل گرفته است.
سردار تقی زاده افزود: در تنظیم ره نگاشتهای صنعتی دفاعی کارهای مطلوبی انجام شده است و در سالهای آینده این توسعه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: وزارت دفاع رتبه اول همکاری با سایر دانشگاهها را در کل دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح احراز کرده و ما برنامه داریم تا بخش اعظمی از نیازمندیهای استخدامی صنعت دفاعی را از طریق دانشگاه مالک اشتر جذب کنیم.
جانشین وزیر دفاع گفت: یکی از اولویتهای اصلی وزارت دفاع، ارتقاء دانشگاه و زیرساختهای آن و توجه به حوزههای پژوهشی تحقیقاتی است و از دانشجویان میخواهیم همچون دانشمند شهید فخری زاده به رشد علمی و تخصصی خود توجه داشته و در این رابطه بسیار کوشا باشند.
سردار تقیزاده خطاب به دانشجویان، گفت: یکی از دانشگاههای برتری که در سطح بین المللی امروز شناخته شده است دانشگاه صنعتی مالک اشتر است که به همین دلیل است دشمنان تحریمهایی را علیه دانشگاه صورت دادند. لذا محققان و دانشمندان نباید خود را درگیر سیاستزدگی کنند.
وی با اشاره به پیشرفتهای بدست امده در حوزه دفاعی گفت: امروز در حوزه موشکهای ضد زره جزو سه کشور برتر دنیا و در حوزه سلاحهای انفرادی جزو دو کشور برتر دنیا و همچنین در حوزه موشکی جزو چهار کشور برتر دنیا قرار داریم اگر قوی باشیم صلح را همیشه خواهیم داشت.
جانشین وزیر دفاع تصریح کرد: امروز در حوزه فضایی، موشکی، جنگ الکترونیک، پدافند و دریایی و… بسیاری از مسائل دیگر به پیشرفتهای خوبی دست یافتهایم.
سردار تقیزاده با بیان اینکه خون به ناحق ریخته شده دانشمندان و فرمانده بزرگ مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی بی جواب نخواهد ماند تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس تاوان این جنایت بزرگ را خواهد داد، ما در حوزه انتقام خون دانشمندان کشورمان از روی حکمت و خرد عمل خواهیم کرد و تصمیم داریم تا به موقع و سر وقت بر اساس حکمت و خرد انتقام سخت را از دشمنان نظام و انقلاب بگیریم.
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