تسلیت آیت الله علما در پی ارتحال عالم وارسته آیت الله یزدی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال عالم مجاهد و فقیه پارسا مرحوم آیت الله یزدی از سوی آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه پیام تسلیتی منتشر شد.
متن پیام به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال عالم مجاهد و فقیه پارسا حضرت آیت الله یزدی (رحمه الله علیه) را به محضر مقدس حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، حوزههای علمیه و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض مینمایم.
مرحوم آیت الله یزدی از چهرههای شاخص و سرشناس حوزوی در قبل و بعد از انقلاب میباشد که سهم بزرگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته و همواره همراه ولایت این مسیر پر فراز و نشیب را طی کرده است.
ایشان از روحانیون برجسته و بصیری بودند که همواره یار و یاور امامین انقلاب اسلامی بوده و در راه تثبیت ارزشهای انقلابی و دینی از هیچ کوششی فروگذار ننموده است.
فقدان این عالم برجسته و مجاهد انقلابی را به همه ارادتمندان، بازماندگان، حوزههای علمیه و خصوصاً بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه باعظمت خداوند متعال غفران و رحمت واسعه الهی را برای آن عالم مجاهد و صبر و شکیبایی را برای خانواده محترم ایشان خواهان و خواستارم.
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