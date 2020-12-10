تسلیت آیت الله علما در پی ارتحال عالم وارسته آیت الله یزدی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال عالم مجاهد و فقیه پارسا مرحوم آیت الله یزدی از سوی آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه پیام تسلیتی منتشر شد.

متن پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم مجاهد و فقیه پارسا حضرت آیت الله یزدی (رحمه الله علیه) را به محضر مقدس حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، حوزه‌های علمیه و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم.

مرحوم آیت الله یزدی از چهره‌های شاخص و سرشناس حوزوی در قبل و بعد از انقلاب می‌باشد که سهم بزرگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته و همواره همراه ولایت این مسیر پر فراز و نشیب را طی کرده است.

ایشان از روحانیون برجسته و بصیری بودند که همواره یار و یاور امامین انقلاب اسلامی بوده و در راه تثبیت ارزش‌های انقلابی و دینی از هیچ کوششی فروگذار ننموده است.

فقدان این عالم برجسته و مجاهد انقلابی را به همه ارادتمندان، بازماندگان، حوزه‌های علمیه و خصوصاً بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه باعظمت خداوند متعال غفران و رحمت واسعه الهی را برای آن عالم مجاهد و صبر و شکیبایی را برای خانواده محترم ایشان خواهان و خواستارم.