به گزارش خبرنگار مهر، مریم نوبرانی شامگاه یکشنبه در جلسه قرارگاه ستاد مبارزه با کرونا درمحل استانداری زنجان، به مشکلات دارویی بیماران خاص دراستان زنجان اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیماران خاص با معضلات دارویی مواجه هستند.

سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان، گفت: وقتی کمبود رخ می‌دهد نیاز و درخواست بیماران برای دریافت انسولین آزاد نیز افزایش می‌یابد.

نوبرانی تاکید کرد: با توجه به افزایش این قلم دارو طی ماههای گذشته، بیماران به دلیل شرایط حاضر مجبور هستند مبلغ بیشتری را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه ارائه انسولین به شکل آزاد ممنوع اعلام شده، افزود: که این کار تنها با ارائه معرفی نامه و تاییدیه انجام می‌گیرد.

سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان، ابراز داشت: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی سیستم‌های مراقبتی معاونت غذا و داروی علوم پزشکی استان فعال شده بطوری که بیمه‌ها آمار دریافت انسولین را اعلام خواهند کرد.

نوبرانی ابراز داشت: استان زنجان ۱.۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و توزیع انسولین در استان‌ها برحسب جمعیت است.