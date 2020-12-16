گفتمان فرهنگی و عبادی سردار سلیمانی نشات گرفته از قرآن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه سه شنبه در گفتگوی خبری اظهارکرد: در آستانه سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی دهه‌ها برنامه ستادی و صدها برنامه شهرستانی برنامه ریزی و در حال اجرایی شدن است.

وی گفت: یکی از برنامه‌های در حال اجرا با توجه به شرایط سخت کرونا، فعالیت‌های قرآنی است که در قالب مسابقه، ختم قرآن و خرید کتاب قرآن و هدیه آن به نیازمندان در قالب کارگروه قرآنی عملیات سردار سلیمانی اجرایی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: انسان‌ها با قرآن زندگی می‌کنند و با قرآن از دنیا می‌روند و دوست دارند که این انس با قرآن هم بعد از مرگ آنها حفظ شود لذا بازماندگان بعد از مرگ انسان‌ها، با قرائت قرآن آن را به روح درگذشتگان هدیه می‌کنند.

وی گفت: لذا کسی که با حضور در میدان جنگ خون خود را تقدیم کرده است و شهید می‌شود در واقع شهید راه قرآن، پیامبران، ائمه، ارزش‌ها، مقدسات و فضائل است و برای برافراشتن پرچم قرآن شهید شده است.

ولی نژاد بیان کرد: سردار سلیمانی هم شهیدی است که عامل به قرآن بوده و رفتار و کردار او برگرفته از قرآن بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه قرآن کریم راه مبارزه با دشمنان را به بشریت می‌آموزد، تصریح کرد: تمامی خدمات فرهنگی، اجتماعی و عبادی این شهید بزرگوار نشأت گرفته از قرآن کریم بود و در واقع برای دفاع از قرآن به میدان رزم رفت.

وی گفت: همه جهاد و مجاهدت سردار سلیمانی تاسی گرفته از آیات قرآن است و اگر به جنگ داعش و استکبار جهانی پرداخت و عهده دار هدایتگری و فرماندهی این رسالت بزرگ شد به این جهت بود که آنها به جنگ قرآن آمدند تا قرآن کتاب زندگی و حکومت مسلمانان نباشد، در زندگی انسان‌ها اجرایی نشود و عملاً قرآن از دست مسلمان گرفته شود تا دستورات و عمق و معانی آن مورد استفاده قرار نگیرد.

ولی نژاد افزود: شهید سلیمانی به فرمان ولی فقیه زمانش لباس رزم پوشید تا قرآن و دستورالعمل آن را اجرایی کند.

وی اضافه کرد: کسی که دستور قرآن را در زندگی خود قرار می‌دهد مانند سردار سلیمانی زیر بار ظلم و فشار استکبار قرار نمی‌گیرد و به داعش و اسرائیل باج نمی‌دهد زیرا او می‌داند داعش مولود و دست آموز غرب است.

ولی نژاد گفت: سردار سلیمانی خواست به مردم جهان بفهماند هر کسی از اسرائیل دستور می‌گیرد دلسوز جهان اسلام نیست و او آموخت که باید به قرآن تمسک بجوئیم تا بتوانیم جهان اسلام را از جنگ اسرائیل خلاص کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهارکرد: اگر قرآن پیامبر اسلام (ص) در جهان عملی می‌شد دیگر اسرائیل و آمریکا نمی توانستد در جهان دیکتاتوری کنند و یا در منطقه سیطره داشته باشند و اگر قرآن عمل می‌شد و مردم با تاسی از قرآن آزادی عمل و عزت خود را حفظ می‌کردند امروز عربستان تحت سیطره غرب نبود.

وی در خصوص کارگروه کمیته قرآنی عملیات ستاد اجرایی اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: به همین منظور و گرامیداشت نام و یاد و شادی روح این شهید قرآن، بیش از هزاران ختم قرآن تا روز شهادتش برنامه ریزی شده است.

ولی نژاد با اشاره به اینکه مسابقات قرآنی هم پیش بینی و در حال اجرایی شدن است، افزود: یکی از فعالیت‌های قرآنی خرید قرآن به نیت سردار سلیمانی توسط مردم و اهدای آن به مساجد، هیئات مذهبی و خانواده‌ها است.

ولی نژاد تصریح کرد: از همه مردم انتظار است تا سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با خود عهد ببندند برای این شهید بزرگوار و شهید فخری زاده در منازل قرآن ختم کرده و استان را خوش نام و سرافراز کنند.