به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره اعطای بیمه و تسهیلات به اهالی فرهنگ و هنر، گفت: در مورد تسهیلات مربوط به کرونا برای اقشار هنرمند، نویسنده، خبرنگار و اصحاب رسانه قبلاً در ستاد ملی کرونا و کمیته اقتصادی آن ستاد مصوباتی در این رابطه صادر شده بود که بر اساس آن لیستی که توسط وزارت فرهنگ در اختیار قرار می‌گیرد و منابع لازم در اختیار اصحاب فرهنگ و رسانه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: یک مصوبه مهمی در مورد کمک هزینه یا یارانه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز شبانه‌روزی و مراکز روزانه و مراکز نگهداری معلولین برای معلولیت‌های شدید و غیرشدید در منازل و نگهداری بیماران اوتیسم در منازل و مراکز طبق روال سال گذشته ما این را داشتیم که به صورت روزانه در مراکز درجه یک، ۷۵۳ هزار تومان و در مرکز درجه دو، ۶۷۲ هزار تومان پرداخت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای بیماران روانی مزمن در مراکز شبانه‌روزی همین مبلغ در درجه یک ۱ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان و مراکز درجه دو ۱میلیون و ۱۰ هزار و همچنین برای ارائه خدمات تخصصی در منزل ۶۷۲ هزار تومان از ابتدای سال ۹۹ قابل پرداخت خواهد بود.

شریعتمداری افزود: برای کارگاه‌های تولیدی حمایتی ۸۱۴ هزار تومان، مراکز پشتیبانی شغلی که پیش از این مبلغی دریافت نمی‌کردند در سال جاری این مبلغ به ۵۳۸ هزار تومان رسید که بتوانند برای کاریابی و ایجاد شغل برای معلولین اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: برای معلولین و سالمندان فاقد سرپرست در مراکز شبانه‌روزی درجه یک یک میلیون و ۳۳۵ هزار تومان و مراکز درجه دو مبلغ یک میلیون و ۲۳۵ هزار تومان در اختیار مراکز قرار خواهیم داد. برای نگهداری آنهایی که دچار بیماری‌های هپاتیت، ام اس، ضایعات نخاعی و بیماری‌های خاص هستند با توجه به نیازهای خاص در مراکز شبانه روزی یک میلیون و ۳۲۵ هزار تومان از ابتدای سال ۹۹ در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

وزیر تعاون و رفاه اجتماعی افزود: در مجموع این ارقام نسبت به سال گذشته به طور متوسط بیشتر از ۲۰ درصد رشد داشته و تعیین آن با نظر دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن مراکز غیر دولتی حوزه توانبخشی تنظیم و ارائه شده است.

شریعتمداری همچنین درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: پیش از بازنشستگان کشوری بحث همسان سازی حقوق در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی با نظر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی تعیین، ابلاغ و اجرا کردیم که این مساله حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برعهده سازمان تأمین اجتماعی داشت.

وی گفت: در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی از همان فضا بعد از تصویب در مورد مشاغل سخت و زیان آور که با پرداخت ۴ تا ۸ درصد از سوی کارفرما، مدت خدمت برای آن‌ها یک سال، یک سال و نیم محسوب می‌شود، باید در واقع یک اقدام دیگری در راستای همسان سازی انجام می‌شد که این در مصوبه‌ای که با نظر کانون تهیه شده بود مغفول ماند، لذا ما این را در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تصویب کردیم و به اجرا در خواهد آمد که اجرای آن هم بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای این سازمان دارد اما این حق طبیعی کارگرانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به خدمت هستند.