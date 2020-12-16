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۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۹

شریعتمداری در حاشیه جلسه هیئت دولت:

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شده است

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیش از بازنشستگان کشوری انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره اعطای بیمه و تسهیلات به اهالی فرهنگ و هنر، گفت: در مورد تسهیلات مربوط به کرونا برای اقشار هنرمند، نویسنده، خبرنگار و اصحاب رسانه قبلاً در ستاد ملی کرونا و کمیته اقتصادی آن ستاد مصوباتی در این رابطه صادر شده بود که بر اساس آن لیستی که توسط وزارت فرهنگ در اختیار قرار می‌گیرد و منابع لازم در اختیار اصحاب فرهنگ و رسانه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: یک مصوبه مهمی در مورد کمک هزینه یا یارانه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز شبانه‌روزی و مراکز روزانه و مراکز نگهداری معلولین برای معلولیت‌های شدید و غیرشدید در منازل و نگهداری بیماران اوتیسم در منازل و مراکز طبق روال سال گذشته ما این را داشتیم که به صورت روزانه در مراکز درجه یک، ۷۵۳ هزار تومان و در مرکز درجه دو، ۶۷۲ هزار تومان پرداخت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای بیماران روانی مزمن در مراکز شبانه‌روزی همین مبلغ در درجه یک ۱ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان و مراکز درجه دو ۱میلیون و ۱۰ هزار و همچنین برای ارائه خدمات تخصصی در منزل ۶۷۲ هزار تومان از ابتدای سال ۹۹ قابل پرداخت خواهد بود.

شریعتمداری افزود: برای کارگاه‌های تولیدی حمایتی ۸۱۴ هزار تومان، مراکز پشتیبانی شغلی که پیش از این مبلغی دریافت نمی‌کردند در سال جاری این مبلغ به ۵۳۸ هزار تومان رسید که بتوانند برای کاریابی و ایجاد شغل برای معلولین اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: برای معلولین و سالمندان فاقد سرپرست در مراکز شبانه‌روزی درجه یک یک میلیون و ۳۳۵ هزار تومان و مراکز درجه دو مبلغ یک میلیون و ۲۳۵ هزار تومان در اختیار مراکز قرار خواهیم داد. برای نگهداری آنهایی که دچار بیماری‌های هپاتیت، ام اس، ضایعات نخاعی و بیماری‌های خاص هستند با توجه به نیازهای خاص در مراکز شبانه روزی یک میلیون و ۳۲۵ هزار تومان از ابتدای سال ۹۹ در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

وزیر تعاون و رفاه اجتماعی افزود: در مجموع این ارقام نسبت به سال گذشته به طور متوسط بیشتر از ۲۰ درصد رشد داشته و تعیین آن با نظر دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن مراکز غیر دولتی حوزه توانبخشی تنظیم و ارائه شده است.

شریعتمداری همچنین درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: پیش از بازنشستگان کشوری بحث همسان سازی حقوق در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی با نظر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی تعیین، ابلاغ و اجرا کردیم که این مساله حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برعهده سازمان تأمین اجتماعی داشت.

وی گفت: در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی از همان فضا بعد از تصویب در مورد مشاغل سخت و زیان آور که با پرداخت ۴ تا ۸ درصد از سوی کارفرما، مدت خدمت برای آن‌ها یک سال، یک سال و نیم محسوب می‌شود، باید در واقع یک اقدام دیگری در راستای همسان سازی انجام می‌شد که این در مصوبه‌ای که با نظر کانون تهیه شده بود مغفول ماند، لذا ما این را در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تصویب کردیم و به اجرا در خواهد آمد که اجرای آن هم بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای این سازمان دارد اما این حق طبیعی کارگرانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به خدمت هستند.

کد مطلب 5097463
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
      9 2
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      فقط وعده و وعید من در سال 94 با حقوق بیشتر از حداکثر حقوق بازنشسته شدم ولی الان حقوقم هشتاد درصد حداکثر حقوق است این سی درصد آب شده چه خواهد شد؟
      • 30سال بیمه دادم IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
        1 0
        سلام. اقای شریعتمداری واقعاشما خودتون با2700میتونیدزندگی کنیدبخدااین پول حتی کمترازپول شکلات خارجیهای بچه هاتونه منه بازنشسته مستاجرباقسط چطوری بایدزندگی کنیم چطور کشوری ولشگری 3میلیون توان اضافه کردیدفقط بازنشسته تورم زا هست احسنت به این همه انصاف ومدیریت!!!!!!
    • مسعود IR ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      11 0
      پاسخ
      سلام خود این اقایان میدونن 20 سال زیان اور سی سال حسابمیشه ولی چرا در اجرای اون از راههای مختلف استفاده میکنن یا ندن یا کمتر بدن علت چیست باید از اقایان مسول پرسید شاید اذیت کردن بدبختها براشون لذتبخشه.
    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      17 1
      پاسخ
      آقای وزیر شریعمتداری جمع کن این بساط مسخره بازی وبه سخره گرفتن کارگرها رو خدا ازت نگذره ،خون دولتی‌ها عزیز وشریفه دقیقا از بهشت اومدن وخون کارگرها فرقداره ،بخدا با این سرکار گرفتن کارگرها شما فقط چهره تونو پیش کارگرها وخانوادهاشون که قشر عظیم جامعه هستن منفورتر میکنید ،دقیقا با این مسخره بازی
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      8 2
      پاسخ
      آخر چرا دیگر مقاسیه بین کشوری تامین اجتماعی مکنید کمی هم انصاف چیز خوبی است همه شمارا به خداوند عزوجل واگذار میکنیم
    • هموطن بیچاره DE ۰۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      7 3
      پاسخ
      بجای اینکه دو میلیون واریز کنید به حساب لشگری و کشوری یک میلیون واریز میکردید واسه همه گروه بازنشستگان چقدر بی انصافی
    • US ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      3 3
      پاسخ
      عاجزانه خواهش می کنم وزیر محترم کار ی فکری هم برای حقوق مستمری‌ها بکنید . با تشکر جانباز گمنام رمضان پودینه
    • US ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      5 0
      پاسخ
      همسان سازی مستمری تامین اجتماعی را خواهشلا اجرایی کنید . چرا کشوری انجام شد تامین اجتماعی مستمری به دادشان برسید کشورها به ریش ما می خندند
    • 0943194962 IR ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      3 0
      پاسخ
      واقعا. خسته نباشد خدا هم هست ونظر اعمال جواب وزیر خودتو مدیون کردی. بازنشسته کشوری ولشکری. چقدر. تامین اجتماعی قدر. بلاخره آه با نشست‌های تامین اجتماعی. دامن گیرد خواهد شد😇
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 1
      پاسخ
      راست میگه
      • کی تو این مملکت راست میگه؟ ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
        1 0
        مسخره
    • بینام IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      7 0
      پاسخ
      ما که همسان سازی ندیدیم فمر میکید با دویست و سیصد تومان خیلی همسان سازی شد همسان سازی را برای نور چشمیهاتون لشکری و کشوری کردید خدا ازتون نگذره
    • رضا IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      6 0
      پاسخ
      به اون خدایی که داریم وشما ندارید بجان بچه هام دارم هر ماه ی چی میفروشم تا زندگیم بچرخونم اخه با این سن باید تا کی دستمان پیش اشناها دراز کنیم غلط کردیم رفتیم شدیم کارگر بخدا پشیمانیم ولی دیگه اخر عمره چی کنیم...الا ماشین گذاشتم برا فروش که اونم بخورم ...خدا را اگه میشناسید بفکر باشید
    • اسداله CA ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      7 1
      پاسخ
      متاسفم برای وزیر کار خجالت هم خوب چیزیه که شما از آن بی بهره هستید.شما بازنشستگان را به درجه یک ودو تقسیم کردید یک روزی جوابش را باید بدهید هرچه رودتر بهتر
    • علی اصغر IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      5 1
      پاسخ
      باعث شوک و تعجب است به عبارتی حقوق ۵۰۰تومان شوده۷۰۰تومان این است عدالت اجتماعی قانونی دردل قانون ما اینجا ایران است کشوری دردل کشورهای جهان.
    • مسعود IR ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      4 1
      پاسخ
      سلام ما هم در این کشور زندگی میکنیم ومشکلات دولت ومسولین را درک میکنیم ولی اقایان تو این مملکت با 3 میلیون بخدا نمیتونیم زندگی کنیم ما چیز اضافی از دولت وتامین اجتماعی نمیخواهیم لااقل قانون را خودتون نوشتید خودتون گفتید 20 سال زیان اور 30 سال سابقه ما بیشتر از این نمیخواهیم تشکر از توجه شما10
    • داودی IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      همش دروغ با این حقوق کم نمیشه شکم سیر کرد لعنت به سرمایه دار
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      8 1
      پاسخ
      جناب شریعتمداری چه همسان سازی انجام داده ایدکه یک نفربا 32 سال سابقه تامین اجتماعی ماهی 2/750/000تومان میگیرد درصورتی یک بازنشسته کشوری با 30 سال حداقل 3/500/000 تومان میگیرد ! آیا این عدالت است؟؟؟
    • IR ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      3 1
      پاسخ
      اين اقا هروقت تونست با حقوق همسانسازي بقول خودش زندگي كنه بعد بياد حرف بزنه 😤
    • محمد رمضانی IR ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      5 0
      پاسخ
      جانباز شیمیایی هستم با سابقه ۳۰ سال خدمات صادقانه در شرکت و اداره عشایری شیروان ۹۵بازنشسته شدم ولی متاسفانه با حداقل حقوق بازنشت پیمانکار وحداقل حقوق دادم را به که بگویم بنیادمحترم شهید و ایثار گران هیچ حقوقی به من پرداخت نمیکند این هم شد عدالت
    • ....... IR ۲۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      4 0
      پاسخ
      ب سلام چرا حقوق آذر ماه واریز شده ولی هنوز سخت و زیان اور ب حسابمون واریز نشده ولی ب حساب دیگر بازنشسته های تامین اجتماعی واریز شده باتشکر ....
    • ص ع IR ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      آقای شریعتمداری.وعده س خرمن نده.بترس ازآه مظلوم که ویرانگراست.برای دولتی ها بودجه،مسکن،خودرو،انواع وام...مهیاست.ولی برای کارگران هیچ.مساوات برابری همین است.
    • م IR ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      3 1
      پاسخ
      این حرفها تکرارین هیچ امیدی نیست آنقدر گفتن آذر ماه ..چی شد؟
    • دضا IR ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      8 0
      پاسخ
      اقای شدیعتمدار اگر همسانسازی این که حقوق یک بازنسشته ۳ میلیون شده پس باید سر بذاریم بمیریم ..چطور یک بام دو هوا داریم چرا یکبارجواب بقول خودتون کارگران زحمت کش نمیدید ..کارخانه دارن و سا مان تامین اجتماعی وضعشون بهترشده از قبل جون کارگران کی میخواید بفکر ما باشید ان دنیا جواب میدید صدرصد
    • محمود IR ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 2
      پاسخ
      آقای وزیر این فرمول را با کی توافق کردین . سختی و زیان آور ما رو چه جوری برای ۱۰ سال ۱۰ هزار تومن تعین کردید. چرا به ما که می رسه میشه بار مالی . کار و کار گر و بازنشسته این قشر چرا مظلوم واقع میشن. آقای وزیر متناسب سازی ما ۱۰ درصد شده نه بیشتر.
    • فاطمه IR ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 1
      پاسخ
      چراتامین اجتماعی رواینقدرتحقیرمیکنیدچیزی ازشماکم میشه اگه انصاف روعدالت روبرقرارکنید.
    • عبدا.... اسدی ویجویه IR ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      همسان سازي نه متناسب سازی
    • علی IR ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام جناب وزیر و مدیر آقایان خوب میدانند که قانونی شدن مشاغل سخت و زیان آور یعنی چی پس وقتی 20 سال زیان دیده ایم و روح و روان و جسم ما نابود شده و قانون 20 سال را 30 سال سابقه حساب کرده .بجای 4 تا 8 درصد .تفاوت این 10 سال را باید جزء سابقه حساب و پرداخت شود .نه بصورت درصد و هزار جور تبصره بست .
    • ارام IR ۲۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      5 1
      پاسخ
      همسان سازی انجام نشده فیش حقوقی هس همسان سازی نوشته شده صفر . گمتر دروغ بگین . ۲۳۰۰ حقوق میگیرم حتی به ۲۸۰۰ ک گفته بودن هم نرسیده. لعنت به شما دروغگو ها
    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      پیگیری قانونی عرضه میخواد
    • پیرهادی IR ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام.تا زمانی که حد اقل حقوق از خط فقر کمتر باشد مشکلات ما حل نخواهد شد.واین مدیران عدالت را زیر پا گذاشته و به چند میلیون نفر ظلمممممممممم میکنند.
    • داریوش IR ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      سلام.بایت 10روز حقوق مشاغل سخت 112 هزار تومان به حقوق من اضافه شده.ظلم بدبختی ستم و......تا کی واقعا به شعور ما وحقوقمان بی احترامی میکنند
    • نسرین محبوب IR ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      5 1
      پاسخ
      امیدورام خدا جواب اینها را هرچه زودتربدهد که فقط خودشان رامیبینندواهمیتی به ما قشراسیب پذیر نمیدهند
    • IR ۰۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      3 0
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره شماها هیچ وقت درد قشر فقیر رو نفهمیدین بااینهمه تورم که هفته نشده قیمتها چندبرابر میشن با این حقوقی که میدین کدوم زخممون رو درمان کنیم از کدوم همسان سازی حرف میزنید خودتون حقوقهای نجومی دریافت میکنید و به فقیر رحم نمیکنید حق مارو میخورید بترسید از خدا
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ما پولی که انروز گفتن ریختیم میگفتن بیشتر بریزیم ما که نمیدونستیم
    • اسماعیل US ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام .برای بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب سازی شده نه همسان سازی ......همسازی برای لشکری و کشوری شده .برای لشکری و کشوری از یک میلیون تا پنج میلیون افزایش داشته ولی متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی از پنجاه هزار تومان تا یکمیلیون افزایش داشته. سختی کار هم بجای سی سال بیست سال حساب شده
    • افسون IR ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      آقای وزیراین چه همسان سازیه که هیچکس راضی نیست
    • غلامعباس محمودی IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      من با۶۷سال سن عیالوار با حقوق ۳تومن چجوری بگذرونیم شما مسئولین نظام روزی ۳ملیون خرجتونه اگر بگین نه دروغ میگین خجالت بکشید واقعا
    • 0047947888 IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      در مورد کارگران تامیین اجتماعی متاسفانه فقط وعده دادن است در مورد مشاعل زیان اور ادامه دار است تا ۱۴۰۰ وبعد هم افزایش حقوق حدید و فراموشی مشاعل سخت به همین راحتی موفق باشید
    • فاطمه۸ IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدا جواب تون رو بده
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب آقای دکتر شریتمداری وزیرمحترم کاروتامین اجتماعی احتراما به استحضار میرساند چرادونفرکه دریک اداره باهم همکارومدرک هم یکی وهردوهم رسمی هستندودریکسال بازنشست شدیم یکی بازنشسته تامین جتماعی و دیگر ی بازنشسته کشوریست بعدازهمسانسازی حقوق چرا بازنشسته تامین اجتماعی 1200هزارتومان کمترمیگیرداین
    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      راست میگوید بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۰۰الی۴۰۰هزار تومان اما بازنشستگان کشوری ولشکری از ۲میلیون بیشتر به حقوقشان اضافه شد
    • منوچهرسمیعی IR ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ماکه ازدست تامین اجتماعی دق کردیم فقط حرف میزنند
    • علی IR ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به داد مستمری بگیران برسید حقوق به اصطلاح همسان سازی شده جواب مخارج چندین برابر شده را نمی‌دهد.
    • محمود IR ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      خسته نباشید کلی جلسه گذاشتین و تصمیمم گرفتید بابت ۱۰ سال سابقه سختی و زیان آور ۱۰ هزارتومان اضافه کردین تازه کلی بار مالی رو دست سازمان گذاشتین واقعا موندم چه جوری این مبلغ و خرج کنیم
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      دروغ دروغ کلک تا کی همش ۲۲ هزار تومن اضافه شدیم خدا نگذره ازتون
    • @ IR ۱۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خسته نباشید واقعا... دیسک کمرنگیرد بااین همه اضافه حقوق حالا چیکار کنیم
    • سهراب IR ۰۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چراکمک مامستمریهای ک حقوقمون 2200هست کمک نمیکنیدواضافه حقوق نمیدین شوهری فلج توخونه دارم وبااین حقوق ناچیز میخوام قسط بدم خرجی خونه بدم داذوهم بگیرولاکم آوردم نمیکشم برای یک زن سخته وامی ک ازخودبانک رفاگرفتیم 18درصدبرای هزینه همسرم ماهی 1میلیون 100هزارقسط میدم
    • A.k IR ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بله با۲۰۰۰۰تومان اضافه کردن تمام مشکلات رفع شد هم شما مسئولان خیر نبینین وهم نوش جان ما بازنشسته های ازمون ظلم شده نباشه
    • بهرام US ۰۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی پر رو هستین با همسان سازیتان من هم اکنون زی یک ملیون حقوق دارم توی این گرانی چطور زندگی کنم اقای وزیر شما با ده ملیون تومان نمیتوانی زندگی کنی چطور میگی همسان سازی انجام گرفته خدالعنت کند ادم دروغ گو را برای خودتان وبستگانتون هم مثل بقیه که پارتی ندارند حقوق میدین خدایی هم هست روزی باید جواب ب
    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقای وزیر هزینه روزانه نوه شما چقدره

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