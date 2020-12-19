افزایش ۱۵ درصدی ترافیک عصرگاهی در ۱۵ روز اخیر

سرهنگ محمد رازقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی‌ها و تحلیل‌هایی که از وضعیت ترافیکی شهر تهران به دست آمده است در دو هفته گذشته یعنی از ۱۵ آذر به بعد نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بار ترافیکی از ابتدای وضعیت کرونا در شهر تهران بودیم.

وی افزود: از زمانی که در شهر تهران درگیر با بیماری کرونا شدیم شاهد کاهش حجم ترافیک بودیم، یعنی در موج اول، دوم و سوم کرونا از اسفند سال قبل تا آبان امسال ترافیک تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع کاهش داشت.

معاون عملیات پلیس راهور پایتخت گفت: از ابتدای آذر با توجه به محدودیت‌هایی که اعمال شد به ویژه منع تردد شبانه و کاهش فعالیت صنوف باز هم شاهد کاهش ترافیک بودیم.

سرهنگ رازقی ادامه داد: ولی از نیمه دوم آذر به یکباره برای اولین بار در ایام کرونا ترافیک شهر تهران در مقایسه با سال قبل افزایش پیدا کرد.

وی گفت: این افزایش ترافیک بیشتر برای بار ترافیک عصرگاهی است یعنی به نسبت حدود ۱۵ درصد بار ترافیکی عصرگاهی این ۲ هفته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: البته این افزایش ترافیک علل مختلفی از جمله برداشته شدن محدودیت‌ها، افزایش ترددها و وضعیت جوی این ۲ هفته دارد؛ البته تمایل شهروندان به استفاده از وسیله نقلیه شخصی هم در افزایش حجم ترافیک بی تأثیر نیست.

سرهنگ رازقی در پایان گفت: بار دیگر یادآور می‌شوم که افزایش ترافیک بیشتر برای بعدازظهرها است و شامل محورهای بزرگراهی و معابر مرکزی شهر تهران می‌شود.