استاندار البرز خواستار حضور منسجم مردم در رزمایش جانفدایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز، در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بزرگ ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» استان، بر برگزاری باشکوه رزمایش ۱۱۰ هزار نفری «جانفدایان» در استان تأکید کرد و گفت: این رویداد باید جلوه‌ای از وحدت، انسجام، همدلی و آمادگی مردم البرز برای دفاع از ایران اسلامی باشد.

وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بسیج، گروه‌های جهادی، نیروهای مردمی و محلات برای برگزاری این همایش شد و اظهار کرد: پویش «جان‌فدا» فرصتی برای تقویت وفاق و انسجام اجتماعی در استان است.

وی افزود: فلسفه این همایش، نمایش قدرت و انسجام مردم و مجموعه‌های استان در کنار یکدیگر است و باید با حضور اقشار مختلف و گروه‌های مردمی، رویدادی متفاوت و در شأن مردم البرز برگزار شود.

برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برای حضور در همایش

استاندار البرز بر هماهنگی فرمانداران و فرماندهان سپاه شهرستان‌ها برای ساماندهی ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد و گفت: هر شهرستان باید برای حضور و پشتیبانی از این همایش برنامه مشخص داشته باشد.

عبداللهی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست نیروها و ظرفیت‌های خود را به شکل منسجم در این رویداد به میدان بیاورند.

جانفدایان البرز در خدمت مردم

وی با اشاره به حضور گروه‌های پزشکی، پرستاری، هلال احمر، بسیجیان و گروه‌های جهادی در این برنامه گفت: «جان‌فدایی برای مردم و میهن» تنها به اعلام آمادگی محدود نمی‌شود و خدمت به مردم و حل مشکلات آنان نیز بخشی از این مفهوم است.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل معیشتی، رفع مشکلات مردم، تکریم ارباب‌رجوع و رفتار مناسب دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت دنبال شود.

عبداللهی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های استان باید با آمادگی کامل وارد این برنامه شوند تا همایش ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» به نمادی از وحدت، همدلی و اقتدار مردم البرز تبدیل شود.