شروع زمستان با جو پایداردرگلستان/سامانه بارشی پنجشنبه وارد می شود

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از امروز (دوشنبه) تا روز تا چهارشنبه وضعیت جوی استان پایدار خواهد بود و آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی با افزایش ابر و مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی توضیح داد: طی این مدت به در طول شب به دلیل جریانات شرقی شاهد هوای سرد مخصوصاً در نواحی کوهستانی خواهیم بود.

داداشی بیان کرد: از بعدازظهر پنج شنبه سامانه سرد و بارشی وارد استان شده که تا روز شنبه به تناوب به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: از پیامدهای این سامانه افزایش ابر، بارش باران، ریزش برف در ارتفاعات، کاهش دما و وزش باد خواهد بود.

وی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته گرگان با حداقل دمای یک درجه سردترین شهر استان و مراوه تپه با حداکثر دمای ۱۵ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده است.