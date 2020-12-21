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۱ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۳

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد

شروع زمستان با جو پایداردرگلستان/سامانه بارشی پنجشنبه وارد می شود

شروع زمستان با جو پایداردرگلستان/سامانه بارشی پنجشنبه وارد می شود

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از پایداری هوا تا روز پنج شنبه در استان خبرداد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از امروز (دوشنبه) تا روز تا چهارشنبه وضعیت جوی استان پایدار خواهد بود و آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی با افزایش ابر و مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی توضیح داد: طی این مدت به در طول شب به دلیل جریانات شرقی شاهد هوای سرد مخصوصاً در نواحی کوهستانی خواهیم بود.

داداشی بیان کرد: از بعدازظهر پنج شنبه سامانه سرد و بارشی وارد استان شده که تا روز شنبه به تناوب به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: از پیامدهای این سامانه افزایش ابر، بارش باران، ریزش برف در ارتفاعات، کاهش دما و وزش باد خواهد بود.

وی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته گرگان با حداقل دمای یک درجه سردترین شهر استان و مراوه تپه با حداکثر دمای ۱۵ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

کد مطلب 5100895

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