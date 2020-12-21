بسیج امکانات البرز برای جلوگیری از بروز خسارات در حوادث طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی صبح امروز در جلسه مدیریت بحران استان البرز که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس اعلام هواشناسی در پایان هفته براش شدید باران و برف صورت خواهد گرفت، بنابراین باید تمام دستگاههای خدماتی و امدادی در وضعیت آمادهباش قرار داشته باشند.
وی بیان کرد: در صورت انجام اقدامات از وقوع حوادث طبیعی پیگیری میشود و شاهد بروز خسارت به استان نخواهیم بود.
استاندار البرز با بیان اینکه برای جلوگیری از سریز سدهای استان بخشی از آب آنها رها شده است، تصریح کرد: دو سد کرج و طالقان بخشی از آب شرب کلانشهر تهران و استان البرز را تأمین میکنند.
وی با بیان اینکه ساماندهی و مدیریت رودخانههای فصلی از جمله دلمبر و برغان صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: با اقدامات انجامشده امیدواریم در این حوزه شاهد بروز مشکلی نباشیم.
شهبازی گفت: شهرداریها و شرکت آب منطقهای استان وظیفه دارند در شهرها و خارج شهرها وضعیت رودخانهها و آبراههها را ساماندهی کنند، چراکه هرگونه سهلانگاری در این امر عاملی برای ایجاد خسارت خواهد شد.
ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم نهر دلمبر مشکلزا هستند
وی اظهار کرد: طی سالها گذشته روند ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر نهر دلمبر باعث ایجاد مشکلات مختلفی شده است که این امر رفع مشکل و ساماندهی وضعیت آن را مشکل کرده است.
وی گفت: ساخت و سازها غیرمجاز صورتگرفته در مسیر دلمبر، عاملی برای انحراف مسیر شده و به نوعی مسیر حرکت آب را سد کرده است.
شهبازی افزود: برای هرگونه مکاتبه و هماهنگی برای ساماندهی رودخانه دلمبر آمادگیهای لازم وجود دارد اما شهرداری کرج و شرکت آب منطقهای البرز باید تدابیر ویژهای در این زمینه اندیشیده شود تا حادثهای صورت نگیرد.
وی در پپایان متذکر شد: در تمامی امور باید منفعت مردم را مد نظر بگیریم، چراکه حفظ منافع مردم بر همه چیز اولویت دارد.
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