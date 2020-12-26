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۶ دی ۱۳۹۹، ۲۲:۳۸

معاون بهره برداری برق گلستان:

خاموشی های ناشی از برف و کولاک گلستان برطرف شد

خاموشی های ناشی از برف و کولاک گلستان برطرف شد

گرگان- معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: خاموشی های ناشی از برف و کولاک گلستان برطرف شد.

بهرام قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به اعلام هواشناسی و ورود سامانه سرد و بارش همراه با کولاک و ریزش برف، نیروهای شرکت توزیع برق گلستان در آماده باش بودند.

وی افزود: شدت بارش‌ها در روز جمعه به اندازه بود که در همان ساعات اولیه، شبکه نوار جنوبی را تحت تأثیر قرار داد و ۱۳ فیدر از مدار خارج شد که مشکل هشت فیدر در همان لحظات اولیه برطرف شد.

قائمی از سقوط تیر برق بر اثر وزش باد با سرعت ۹۵ کیلومتر بر ساعت در مراوه تپه خبرداد و بیان کرد: به دلیل سقوط درختان حاشیه شبکه، برخی از سیم های انتقال پاره شده که با اعزام اکیپ خودرویی برق ۱۴ روستا در ساعات اولیه وصل شد و مشکل برق چهار روستا به دلیل حجم بارش امروز برطرف شد و هم اکنون هیچ خاموشی در سطح استان نداریم.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: هم اکنون در شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هیچ خاموشی نداریم.

کد مطلب 5105471

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