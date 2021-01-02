آیت الله مصباح مرزبان اندیشه اسلامی و دیدبان راهبردی اسلام بود

آیت الله عباس کعبی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیای اینکه ارتحال فیلسوف فرزانه و فقیه بصیر و انقلابی و مفسر گرانمایه و شخصیت بزرگ نظام اسلامی حضرت آیت الله مصباح را به ساحت حضرت بقیه الله، رهبر معظم انقلاب، مراجع معظم تقلید، حوزه‌های علمیه، ملت ایران، امت اسلامی، محور مقاومت اسلامی و همه دوستداران و علاقمندان و شاگردان ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم، گفت: حقیقتاً ارتحال این شخصیت فرزانه ضایعه‌ای سنگین و غم بار و اثرگذار در عرصه فرهنگ و تمدن و تحقیقات علم و ایمان است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه شخصیت آیت الله مصباح یک شخصیت جامع چند بعدی است، افزود: باید بگویم ایشان یک اسلام‌شناس جامع که دارای سلوک معنوی، عرفانی و یک مدیر مجتهد برجسته در نظام اسلامی، مرزبان اندیشه اسلامی، دیده بان راهبردی اسلام و مکتب اهل بیت و نظام اسلامی، مجاهد و مبارز حاضر در صحنه مبارزه با بدعت‌ها و انحرافات و جریان‌های التقاطی و یک افسر شایسته و لایق حضرت صاحب الامر و زمان است که در عصر غیبت در مسیر ترویج مکتب امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب به مثابه سربازی میدان‌دار در عرصه علم و عمل حاضر در صحنه بود.

وی با تاکید بر اینکه آیت الله مصباح یک شخصیت چند بعدی است که برخورداری از طهارت روانی و فضل و فرزانگی و اشراف بر معارف اسلامی و تفسیر و برخورداری از نبوغ فکری و علمی که اخلاص و معرفت و حکمت و فقاهت را همراه با پاسخگویی به نیازهای زمان پاسخگو بودند، ادامه داد: در مقابله با سیل تحریفات و شبهات و مبارزه با الحاد، قاطعیت در برابر فتنه‌ها و آسیب‌ها و صیانت از انقلاب اسلامی و بصیرت و پاسداری از ولایت فقیه ایشان حاضر بودند و همزمان با سالگرد حاج قاسم سلیمانی آسمانی شدند.

آیت الله کعبی با بیان اینکه آیت الله مصباح شاگرد امام راحل بود و از ابعاد شخصیتی امام و بعدهای علمی و تربیتی امام خیلی متأثر شده بودند و راهبردهای امام راحل را در دفاع از باورهای و ارزشها و پیشبرد اهداف و آرمان‌های ایشان و جانشین شایسته امام راحل یعنی رهبر فرزانه انقلاب عملیاتی کردند، گفت: ایشان نظریات ناب در بعد نظامات اسلامی و علوم انسانی دارند و در طول عمر پر خیر و برکت شأن به تربیت نیروهای مورد نیاز اسلام و مکتب اهل بیت و تولید علم و دانش و ترویج مکتب اهل بیت و صیانت از انقلاب اسلامی گذراندند.

وی با بیان اینکه در واقع امروز اساتید برجسته‌ای در حوزه و دانشگاه هستند که از علم و معرفت و مکتب تربیتی ایشان متأثر شدند، افزود: باید بگویم علامه مصباح در مکتب امام و علامه طباطبایی و آیت الله بهجت علم، حماسه، عرفان، فلسفه، حکمت، فقه و اصول را در عینیت اجتماعی و سیاسی توأم با بصیرت در خدمت اسلام و امت اسلامی به صحنه آوردند و در حد اطلاع بنده بزرگان محور مقاومت اسلامی نیز به ایشان ارادت ویژه‌ای داشتند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه شخصیت بزرگی همچون آیت‌الله مصباح هیچ گاه از طرح‌های عملیاتی برای تحکیم مبانی اندیشه اسلامی مانند طرح ولایت غافل نکرد، افزود: امروز دانش آموختگان طرح ولایت اعم از دانشجویان و اساتید و طلاب کشوری تأثیرگذار در صیانت از انقلاب به عنوان جریان مؤمن و انقلابی و پایه کار انقلاب و ولایت مطرح هستند.

وی در پایان با بیان اینکه بیشتر خاطرات ما از ایشان مربوط به دل مشغولی اصلی ایشان یعنی شناخت و تبیین صحیح اسلام ناب محمدی و دفاع از باورها و ارزش گرایی ها و توصیه اکید ایشان که همیشه از ولایتمداری و اینکه قدر نعمت مهم در کشور یعنی رهبر فرزانه انقلاب را بدانیم و متوجه آن باشیم و به ایشان داشته باشیم گفت: مسئله تربیت کادر انقلابی و مؤمن و وفادار به ولایت فقیه که همه مشکلات نظام اسلامی یا در بُعد اندیشه و یا عمل بر می گردد به مشکلات تربیت کادر اسلامی و ایشان نسبت تربیت کارکنان متخصص و متعهد و انقلابی اهتمام ویژه‌ای داشتند.