سالگرد شهادت سردار سلیمانی در مزار شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی ایران، این مراسم با رعایت پروتکل بهداشتی در مزار شهدای گمنام دانشگاه و با حضور پرشور عاشقان سردار دل ها همراه بود .

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی با اشاره به آیه ۲۳ سوره ی مبارکه احزاب مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا بیان کرد: صحبت کردن در مورد کسی که یک سال راجع به او شنیده اید کار سختی است یکساله داغی بر دل مردم ایران گذاشته است که در این یک سال سرد که نشده هیچ بلکه عطش مردم نسبت به این انتقام بیشتر شده است.

وی افزود: رمز و راز اینکه مردم به سردار سلیمانی عرض ارادت دارند و به او محبت می ورزند و خواسته انتقام خون او هستند چیست ؟ آیا اگر انتقام گرفته شود داغ مردم فروکش خواهد کرد؛ من بعید می دانم یعنی با این انسانی که شخصیت شهید سلیمانی در مردم نفوذ پیدا کرده است حتی با انتقام هم فرو کش نمی شود و دل مردم خنک نمی شود.

عیسوی خاطرنشان کرد: نمونه اش در یک سطح عالی تر حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) هزارو چهارصد سال تقریبا از شهادت ایشان گذشته و چه بسیاری از این دوران آمده اند و رفته اند و احیاناً به سزای اعمالشان هم رسیده اند؛ اما داغ مردم نسبت به شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) و صحرای کربلا تازه است و سال به سال تازه تر می شود.

وی اظهار داشت: یک رمزی باید اینجا وجود داشته باشد که اینچنین است خیلی ها می آیند و در این دنیا می روند و آب از آب تکان نمی خورد و هیچ اتفاقی هم نمی افتد احیاناً مظلوم هم کشته می شوند اما یک اتفاقاتی در حیاط بشری پیش می آید که تحلیلش کار دشواری است و احیاناً همه شما در مراسم تشیع جنازه سردار شهید سلیمانی شرکت کرده اید؛ آن جمعیت را که آورد ؟چرا آمدند؟ از تیپ های مختلف! شاید اگر در خیابان همدیگر را می دیدند نسبت به هم ذهنیت های منفی هم داشته اند اما آنجا کنار همدیگر ایستاده بودند و نماز میت را هم اقامه کردند.

عیسوی بیان کرد: چه چیزی باعث چنین واکنشی در جامعه شد؟ اشتباه دشمن کجا بود که نتوانست این واکنش را در بین مردم ایران پیش بینی کند؟ شاید اگر پیش بینی می کرد دست به این حماقت نمی زد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: بنده سردار شهید سلیمانی را دورادور می شناسم و اولین جایی که اسم ایشان بر سر زبانها افتاد؛ آزاد سازی خرمشهر بود ما تا پیش از این عملیات تشکیلات و این تیپ رو در سپاه نداشتیم.

وی افزود: عجیب است نکته ای که دکتر کوهپایه زاده مطرح کردند نکته ای کاملا درست است ایشان جزو معدود فرمانده لشگری بودند که بسیاری با لشگر خودش صحبت می کرد تیپ سخنرانی هایش همین بود که الان بود؛ یعنی اگر کسی فیلم های آن موقع رو پیدا و نگاه کنند شهید سلیمانی همان شهید سلیمانی اکنون است که ارتقا پیدا کرده است به لحاظ شخصیت، به لحاظ منطق، به لحاظ گفتار؛ اما روحیات همان روحیه است، تفکر همان تفکر است ولی پخته تر.

عیسوی اظهار داشت: چرا شهید سلیمانی شهید سلیمانی شد؟ چند تا ویژگی شاید اینکه مقام معظم رهبری بحث مکتب سلیمانی را مطرح کردند این صرفا برای تجلیل از شخص نبود، برای مطرح کردن در سطح عموم مردم و ارزش هایی بود که انقلاب به خاطر او اتفاق افتاد.

وی افزود: شهید سلیمانی به عنوان شیعه علی ابن ابیطالب یک وجهه ای از وجهات علی ابن ابیطالب را توانسته بود در خودش ایفا کند چطور ما بعد ۱۴۰۰ سال شیفته علی ابن ابیطالب هستیم این رمز این است که چرا مردم شیفته سردار سلیمانی هستند. این شخصیت در خور و لایق احترام هست، لایق محبت هست، یک سوال مطرح می کنم و پاسخش هم خیلی کوتاه می دهم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی ایران یادآور شد: چرا شهید سلیمانی شیفته شهادت بود؟ شهادت طلبی در فرهنگ اسلام یعنی انسان به آن مرحله ای از درک شعور و فهم برسد که حاضر باشد جان خودش را که بالاترین سرمایه اش است رو پای اعتقادش بگذارد این مفهوم شهادت طلبی است. نتیجه اش این است که شهادت مزد جهاد است.

عیسوی به روایتی زیبا از رسول خدا (ص) اشاره کرد و گفت: پیامبر فرمود «إنَّ اللَّهَ إذا أحَبَّ عَبْدًا دَعا جِبْرِیلَ فقالَ: إنِّی أُحِبُّ فُلانًا فأحِبَّهُ، قالَ: فیُحِبُّهُ جِبْرِیلُ، ثُمَّ یُنادِی فی السَّماءِ فیَقولُ: إنَّ اللَّهَ یُحِبُّ فُلانًا فأحِبُّوهُ، فیُحِبُّهُ أهْلُ السَّماءِ، قالَ ثُمَّ یُوضَعُ له القَبُولُ فی الأرْضِ، وإذا أبْغَضَ عَبْدًا دَعا جِبْرِیلَ فیَقولُ: إنِّی أُبْغِضُ فُلانًا فأبْغِضْهُ، قالَ فیُبْغِضُهُ جِبْرِیلُ، ثُمَّ یُنادِی فی أهْلِ السَّماءِ إنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ فُلانًا فأبْغِضُوهُ، قالَ: فیُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ له البَغْضاءُ فی الأرْضِ.»

وی یادآور شد: «می فرماید هر وقت خداوند بنده ای را دوست داشته باشد جبرئیل را فرا می خواند، خطاب به جبرئیل می فرماید که خدا فلانی را دوست دارد و تو هم او را دوست بدار، بنابراین جبرئیل در میان اهل آسمان صدا می زند: خدا فلانی را دوست دارد، پس شما هم او را دوست بدارید، بنابراین اهل آسمان او را دوست دارند، پس ملائکه اهل آسمان هم او را دوست می دارند. این محبت آسمانی انعکاس اش در دل مومنین است که مردم هم در جامعه بشری او را دوست دارند. »

در این مراسم گروه سرود وصال به مناسبت شهادت سردار سلیمانی چند برنامه اجراکردند و در پایان مراسم با حضور رئیس دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی ایران رهبری و سایر مدیران دانشگاه از سردیس سیدالشهدای مدافعین حرم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد.