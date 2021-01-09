هیچ اعتمادی به واکسن غربی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محبی نجم آبادی در نشست خبری با اصحاب رسانه شامگاه جمعه شب با اظهار اینکه بودجه‌ای که دولت مصوب کرده عملیاتی نیست و شاهد تغییرات ماهیتی آن در مجلس خواهیم بود، گفت: با نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب و عدم موافقت کامل ایشان با درخواست رئیس جمهور فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه در بخش فروش نفت تغییر کرده است.

نماینده مردم شهرستان‌های سبزوار، خوشاب، جوین، جغتای، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از راهکارهای درآمدزایی برای دولت دریافت مالیات از فروش ارزش افزوده زمین‌های افتاده و نقل و انتقالات چند باره فروش ملک و املاک از دلالان و واسطه گران، ابراز کرد: یکی از تاریکخانه‌هایی که به گفته رهبر معظم انقلاب باید با چراغ قوه به دنبال آنها باشیم و نظارت‌های مجلس بر آنها بیشتر شود بحث بودجه شرکت‌های دولتی است.

وی در بحث واردات واکسن از کشورهای خارجی با انتقاد از دولت که مجلس را محرم خودش نمی‌داند، گفت: امروز بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب مسئولان هلال احمر بیان کردند ۱۵۰ هزار دوز واکسنی که قرار بود از آمریکا وارد کنیم انجام نخواهد شد که نمایندگان مجلس بی خبر از خرید آنها بودند.

محبی با تاکید بر اینکه باید دولت بر روی ریل قانون حرکت کند، افزود: با توجه به سابقه خون‌های آلوده کشورهای غربی و سابقه بد آلوده‌سازی سانتریفیوژهای هسته‌ای ما هیچ اعتمادی به آمریکا و دولت‌های غربی و اروپایی نداریم.

نماینده سبزوار در مجلس در رابطه با افزایش نقدینگی در کشور با بیان اینکه تولید نقدینگی ذاتاً بد نیست، گفت: نقدینگی باید در کشور کنترل و به سمت تولید هدایت شود.

وی با بیان اینکه به گفته کارشناسان اقتصادی هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در کشور ۲ درصد تورم ایجاد می‌کند، اضافه کرد: بودجه سال آینده با توجه به بودجه‌ریزی دولت قطعاً با کسری همراه خواهد شد که سم مهلک برای کشور است.