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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۹:۲۸

با صدای قاریان برجسته کشور؛

اولین اثر ملّی در جشنواره تلاوت های مجلسی تولید شد

اولین اثر ملّی در جشنواره تلاوت های مجلسی تولید شد

جشنواره تلاوت‌های مجلسی اولین مرکز مردمی است که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در حوزه برگزاری مسابقات و جشنواره‌های قرآنی فعالیت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین اثر ملّی در جشنواره تلاوت‌های مجلسی تولید شد.

جشنواره تلاوت‌های مجلسی اولین مرکز مردمی است که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در حوزه برگزاری مسابقات و جشنواره‌های قرآنی فعالیت کرده است. در این جشنواره برای نخستین بار اثری در بخش ترتیل پانزدهمین دوره جشنواره ملّی تلاوت‌های مجلسی تولید شده است.

این آلبوم به همت و همراهی نخبگان قرآنی حوزه ترتیل در مرحله فینال از مجموعه فینالیست‌های این بخش تهیه، تدوین و تولید شده است. این اثر فاخر که توسط شرکت کنندگان و در شرایط کرونایی ضبط گردیده، یکی از تولیدات ماندگار این دوره از جشنواره خواهد بود که در روز اختتامیه از آن رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 5118387

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