به گزارش خبرنگار مهر، اولین اثر ملّی در جشنواره تلاوت‌های مجلسی تولید شد.

جشنواره تلاوت‌های مجلسی اولین مرکز مردمی است که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در حوزه برگزاری مسابقات و جشنواره‌های قرآنی فعالیت کرده است. در این جشنواره برای نخستین بار اثری در بخش ترتیل پانزدهمین دوره جشنواره ملّی تلاوت‌های مجلسی تولید شده است.

این آلبوم به همت و همراهی نخبگان قرآنی حوزه ترتیل در مرحله فینال از مجموعه فینالیست‌های این بخش تهیه، تدوین و تولید شده است. این اثر فاخر که توسط شرکت کنندگان و در شرایط کرونایی ضبط گردیده، یکی از تولیدات ماندگار این دوره از جشنواره خواهد بود که در روز اختتامیه از آن رونمایی خواهد شد.