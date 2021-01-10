بردهای ایرانی الکترونیکی لوازم خانگی به بازار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، رعنا زمانی مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده بردهای الکترونیک و هوشمند گفت: بردهای یخچال فریزر یکی از محصولات فناورانه این مجموعه است. برد یخچال وظیفه پردازش تمامی اطلاعات را دارد. این وسیله مغز یخچال است که اجزای اصلی مانند کمپرسور و فن یخچال را کنترل می‌کند.

وی ادامه داد: محصولات با کیفیت ما به برتری صنایع ایرانی در بازارهای رقابتی جهان، کاهش مصرف انرژی لوازم خانگی و حفظ محیط‌زیست کشور منجر شده است.

این فعال دانش‌بنیان گفت: یکی از محصولات ما تولید برد الکترونیکی تلویزیون است. این کار را هم با سال‌ها تحقیق و پژوهش انجام داده‌ایم. ما در فاز اول تلاش کردیم محصولی مشابه آنچه که در بازار است تولید کنیم ولی در فازهای جدید ایجاد امکانات جدید و بهینه‌سازی بر اساس نیازهای موجود وجود دارد. بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری طرح همزمان پیش رفتند تا این محصول آماده نصب بر روی پنل‌های ال‌ای‌دی وارداتی شوند.