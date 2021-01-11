به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از دیدارهای استقلال و پرسپولیس در طول تاریخ، با حواشی و حوادثی همراه بوده و در بسیاری از این دیدارها داوران از کارت‌های رنگی خود به خصوص کارت‌های قرمز استفاده کرده‌اند.

اولین باری که در این مسابقات یک داور از کارت قرمز خود استفاده کرد، دربی چهارم بود. این بازی در تاریخ ۴۸/۵/۳۱ برگزار شد که در این بازی رضا وطنخواه مدافع تیم پرسپولیس در دقیقه ۲۵ از بازی خارج شد تا وی نخستین اخراجی تاریخ دیدارهای دو تیم باشد. حاج ابوالحسن داور آن دیدار از این کارت قرمز استفاده کرد. این بازی که در مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه‌های تهران برگزار می‌شد، با برتری ۳ بر یک آبی پوشان به پایان رسید. احمد منشی زاده، علی جباری و کارو حق وردیان برای استقلال و ناظم گنجاپور برای پرسپولیس گلزنی کردند.

از آن روز تا به حال ۳۵ کارت قرمز از جیب داوران خارج شده که آخرین بار نیز در دربی شماره ۹۱ که در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۷ برگزار شد، موعود بنیادی فر با استفاده از این کارت علی کریمی بازیکن استقلال را از زمین اخراج کرد. این اتفاق در دقیقه ۸۹ بازی روی داد و سرخ پوشان در این بازی با تک گل مهدی عبدی که در دقیقه ۸۱ به ثمر رسید پیروز شدند.

تنها بازیکن با دو بار اخراج

مرحوم همایون بهزادی تنها بازیکنی است که در تاریخ این رقابت‌ها دو بار طعم اخراج را چشیده است. وی یک بار در دربی شماره ۷ که در تاریخ ۴۹/۱۰/۲۷ برگزار شد توسط ارشد برازنده در دقیقه ۷۸ از بازی اخراج شد؛ و یک بار هم در دقیقه ۸۲ دربی شماره ۱۲ که در تاریخ ۸۲/۳/۲۵ توسط حیدری کارت قرمز دریافت کرد.

بیشترین اخراج در یک بازی

بیشترین تعداد کارت قرمزی که در یک دربی داده شده است، ۳ کارت قرمز است که این اتفاق ۳ بار در جریان این مسابقات افتاده است. اولین بار در دربی شماره ۷ بود که ۳ بازیکن توسط ارشد برازنده از زمین اخراج شدند که سهم استقلال یک و سهم پرسپولیس ۲ کارت قرمز بود. مهدی لواسانی از استقلال به همراه همایون بهزادی و حسین کلانی اخراجی‌های آن بازی بودند.

دومین بار در دربی شماره ۳۹ بود که ۳ بازیکن از زمین اخراج شدند. در این بازی که در نهایت نیز نیمه کاره رها شد، احمد ابهران ابتدا رضا شاهرودی از پرسپولیس را اخراج کرد و سپس مجتبی محرمی را به همراه امیر قلعه نویی به دلیل درگیری اخراج کرد.

سومین بار نیز این اتفاق در دربی شماره ۴۶ افتاد و محمد تقوی به همراه رضا حسن زاده از استقلال و رحیم یوسفی و نعیم سعداوی از پرسپولیس زمین مسابقه را ترک کردند. هر سه اخراج این بازی در دقایق پایانی و حد فاصل دقایق ۸۶ تا ۹۲ اتفاق افتاد.

اخراجی‌های استقلال و پرسپولیس به تفکیک

از تعداد ۳۵ کارت قرمزی که در تاریخ دربی‌ها به بازیکنان داده شده، ۱۹ بار کارت قرمز مستقیم از جیب داوران خارج شده و در مابقی موارد بازیکنان بعد از گرفتن کارت زرد دوم، کارت قرمز را دریافت کرده‌اند.

همه بازیکنان پرسپولیس که در دربی‌ها کارت قرمز گرفته‌اند عبارتند از رضا وطنخواه، عزیز اصلی، همایون بهزادی (۲ بار)، حسین کلانی، رحیم یوسفی، رضا شاهرودی، مجتبی محرمی، حمید استیلی، نعیم سعداوی، نادر محمدخانی، اسماعیل حلالی، علی انصاریان، کریم باقری، علیرضا محمد، مهرداد اولادی و امید عالیشاه.

همه استقلالی‌هایی که در دربی‌ها کارت قرمز گرفته‌اند عبارتند از؛ مهدی لواسانی، محمدرضا عادلخانی، مسعود مژده‌ی، شاهین بیانی، امیر قلعه نویی، محمد نوری، محمد خرمگاه، علی موسوی، محمد تقوی، رضا حسن زاده، پرویز برومند، ستار همدانی، علیرضا نیکبخت واحدی، فرزاد مجیدی، علی سامره، بیژن کوشکی، مهدی رحمتی و علی کریمی.