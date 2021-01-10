به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا استان بوشهر اظهار داشت: رنگ‌بندی کرونایی استان بوشهر آبی است.

وی بیان کرد: بر اساس بررسی شاخص‌ها، اکنون ۸ شهرستان استان بوشهر در رنگ‌بندی کم‌خطر آبی و ۲ شهرستان تنگستان و جم در شرایط زرد کرونایی قرار دارند.

استاندار بوشهر اظهار داشت: وضعیت کرونایی ۲ شهرستان تنگستان و جم در استان بوشهر زرد است بنابراین فرمانداران به همراه مسئولان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان‌ها با کنترل و اعمال نظارت شدید در رعایت پروتکل بهداشتی تلاش کنند تا وضعیت این شهرستان‌ها بهبود یابد.

عملکرد موفق طرح شهید سلیمانی

وی با اشاره به موفق عمل کردن تیم‌های طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا در استان بوشهر گفت: رعایت همه‌جانبه دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا ضروری است.

گراوند بابیان اینکه در طرح شهید سلیمانی به بیماران و مبتلایان به کرونا خدمات گوناگونی از جمله معیشتی شد گفت: در اجرای طرح شهید سلیمانی تاکنون به ۶۰۰ خانواده آسیب‌دیده از کرونا، کمک‌رسانی حمایتی و معیشتی شده است.

استاندار بوشهر الگوی عملی همه برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی منویات، دستورات و تأکیدات مقام معظم رهبری دانست و افزود: غفلت از بیماری کرونا سبب بروز مشکلات گوناگون در جامعه می‌شود.

گراوند اضافه کرد: در مدت اعمال محدودیت‌ها در آذرماه و اجرای طرح شهید سلیمانی، بیماری کرونا در استان بوشهر کنترل شد که ادامه مستمر رعایت پروتکل بهداشتی در ابعاد گوناگون برای حفظ این دستاورد بسیار مهم و ضروری است.

همکاری قشرهای مختلف جامعه

استاندار بوشهر افزود: باید تلاش شود فوتی‌های کرونایی به صفر برسد که این مهم نیاز همکاری بیشتر قشرهای مختلف جامعه در لایه‌های گوناگون است.

گراوند با اشاره به خسارت و صدمات مختلفی ناشی از کرونا افزود: در مدت شیوع کرونا خسارت و صدمات مختلفی به بخش‌های مختلف جامعه وارد آمد که تعطیلی کسب‌وکارها مشکلاتی ایجاد کرد که برای حفظ دستاوردی که اکنون به آن دست‌یافته‌ایم باید همه تلاش کنند.

وی بیان کرد: بی‌توجهی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مقابله با کرونا در برپایی مراسم گوناگون منجر به تشکیل پرونده قضائی می‌شود.

گراوند بیان کرد: بیماری کرونا همه سطوح جامعه را موردتهاجم قرار می‌دهد و جای هیچ‌گونه غفلت و ساده‌انگاری و عادی‌انگاری نیست.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: آموزش حضوری برخی مدارس از اول بهمن‌ماه بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا موردتوجه قرار گرفته که باید در این راستا رعایت همه‌جانبه پروتکل بهداشتی برای حفظ سلامت دانش آموزان و فرهنگیان در اولویت باشد.