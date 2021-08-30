هیچ کوتاهی در مقابله با کرونا در استان بوشهر صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر دوشنبه در نشست ستاد کرونا اظهار داشت: در راستای مقابله با کرونا در استان بوشهر تلاش جدی صورت گرفته و استانداری بوشهر با تمام توان پای کار بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ کم‌کاری در مقابله با کرونا صورت نگرفته است اضافه کرد: روند کاهشی شیوع و همه گیری ویروس کرونا را در استان بوشهر شاهد هستیم و میزان ابتلاء و بستری‌ها کاهش یافته است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه نظام سلامت بزرگترین کمک به مجموعه بهداشت و درمان رعایت پروتکل‌ها است افزود: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باید به صورت ویژه در دستور کار باشد.

وی تصریح کرد: در راستای مقابله با کرونا همه دستگاه‌های اجرایی و اصناف باید در راستای مسئولیت اجتماعی خود در این مسیر در کنار دانشگاه باشند تا بتواند این بیماری را مدیریت کند.

گراوند با تاکید بر اینکه اقدامات نظارتی باید از سوی همه دستگاه‌های مربوطه انجام شود افزود: در شهرستان‌هایی که بر اساس آمار هنوز درصد بیماری در آنها بالا است فرمانداران کمک کنند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از این حالت خارج شوند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای کنترل بیماری و جلوگیری از چرخش ویروس فرمانداران با هماهنگی دستگاه قضائی با کسانی که نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی توجهی می‌کنند، بدون اغماض برخورد کنند.

استاندار بوشهر بر تجهیز نخستین بیمارستان شهر جدید عالی شهر تاکید کرد و ادامه داد: بیمارستان پایگاه هوایی بوشهر دو طبقه دارد که انتظار می‌رود با توجه به نیاز نیروهای مسلح مجوز تجهیز آن برای کمک به مردم صادر شود.