«هبوب» بهترین فیلم انیمیشن جشنواره حقوق بشر اردن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در یازدهمین دوره جشنواره فیلم حقوق بشر کرامت Karama Human Rights Film Festival که هفته آخر ماهِ دسامبر و به صورت آنلاین در کشور اردن برگزار شد، انیمیشن کوتاه «هبوب» به کارگردانی مهسا سامانی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم انیمیشن این جشنواره شد.

در این دوره‌ جشنواره حقوق بشر اردن، ۳۰ فیلم شرکت داشتند.

در خلاصه داستان انیمیشن ۹ دقیقه‌ای «هبوب» آمده است: «پدر و دختری در حال گذران زندگی روزمره هستند که اطراف آنها چیزهایی پدید آمده و محو می‌شوند و زندگی آن دو را مختل کرده و در نهایت خود آنها هم محو می‌شوند ... .»