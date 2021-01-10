مصدومیت شدید درخشان مهر/ شهباززاده از تعویض ناراحت شد

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، دو تیم فولاد خوزستان و سپاهان از ساعت ۱۵ امروز (یکشنبه) به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید؛ حواشی این رقابت به شرح زیر است:

قبل از آغاز بازی لوسیانو پری را با محرم نویدکیا برخورد گرمی داشت. گئورگی ولیسانی که سابقه بازی زیر نظر نکونام در نساجی را داشت با سرمربی فولادی‌ها خوش و بش کرد.

در حاشیه این مصاف از سردیس سردار حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد.

خلعتبری بعد از تعویض با ناراحتی زمین بازی را ترک کرد. سجاد شهباززاده که برای دومین بازی متولی موفق به گلزنی نشد بعد از تعویض در دقیقه ۶۰ بعد از کسب اجازه از نویدکیا به رختکن رفت.

مهران درخشان مهر که برخورد شدیدی را با هافبک سپاهان داشت جای خود را به مهران موسوی داد. کاپیتانی ولیسیانی در ترکیب سپاهان با وجود حضور خلعتبری در ترکیب از نکات جالب این بازی بود.

روی سکوها بنرهایی با موضوع سالگرد حاج قاسم سلیمانی به چشم می‌خورد. چند دقیقه مانده به پایان مسابقه بعد از خطای هند مهاجم سپاهان در محوطه فولاد درگیری کوتاهی بین بازیکنان دو تیم ایجاد شد. کی روش استنلی بعد از مصدومیت در دیدار با پرسپولیس، به عنوان بازیکن تعویضی در ترکیب سپاهان قرار گرفت. در دقایق پایانی بازیکنان سپاهان اعتقاد به اعلام پنالتی داشتند.

سپاهان با این تساوی بیش از پیش با صدر جدول فاصله گرفت.