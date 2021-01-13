به گزارش خبرنگار مهر، «ترانههای مادر و کودک» عنوان یکی از تازهترین آلبومهای موجود در بازار نشر موسیقی است که به تازگی توسط سودابه سالم از پژوهشگران و آهنگسازان مطرح موسیقی کودک و نوجوان منتشر شده است.
سودابه سالم آهنگساز و پژوهشگر، اکرم کشایی (متن بازیها: اکرم کشایی و سودابه سالم)، عباس یمینی شریف شاعر قطعه بارون و هدا حدادی، کلاله محمدی، علی مفاخری، فریبا افلاطون و هاجر مرادی تصویر سازان این آلبوم هستند.
در بخش نوازندگی نیز حسن مکانیکی نوازنده نی، ریحانه حاجی محمدی نوازنده فلوت، ابراهیم یساول زاده نوازنده قانون، مهرزاد اعظمی کیا کمانچه، نیریز کامکار نوازنده تار، سیاوش کامکار نوازنده سنتور، مرتضی مومنیان نوازنده تمبک و سازهای کوبهای و آذرنوش خدامی نوازنده عود، سپهر سعیدی گرافیک و لی اوت، بهروز زندی توسل تنظیم و میکس و مسترینگ گروه اجرایی را تشکیل میدهند.
آزاده پورمختار گوینده فارسی، فریبا جدیکار گوینده ترکی، هانا کامکار گوینده فارسی، فریده مدبر گوینده قزوینی، سورنا ابراهیمی گوینده کردی و اکرم شایان فر گوینده سیستانی، گویندگان این آلبوم هستند. ضمن اینکه هانا کامکار، اهدا مصلحی و گلناز نویدان گروه خوانندگان را تشکیل میدهند. در بخش خوانندگان کودک نیز سنا عبدالوهاب، هانیه عباسیان، ارغوان فراهانی، غزل معروف خانی و پارسانا اصل سلیمانی در آلبوم حضور دارند.
«سلام سلام»، «دس دس»، «لی لی لی لی حوضک»، «مشکی دوغی»، «ببعی میگه بع بع»، «ماشین – اسب- سه چرخه»، «چک چک بارون»، «یه گربه بود»، «تق تق» و «لا لایی» اسامی قطعات این آلبوم موسیقی ویژه گروه سنی خردسالان وکودکان است.
سودابه سالم در توضیح این اثر موسیقایی نوشته است:
این مجموعه برگرفته از ترانههای نوازش فرهنگ شفاهی کودکان ایران است. ترانههای ساخته شده حاصل سالها کارآموزشی و پژوهشی است که در کلاسهای مادر و کودک توسط مربیان اجرا و نقد و بررسی شده و خوشبختانه هم مورد استقبال مادران و کودکان عزیز قرار گرفت. در اجرای این اثر نسلهای گوناگونی همکاری داشتهاند، از کودکی نوزاد، تا مادر بزرگی هنرمند.
آهنگها، متن بازیها و اشعار آن توامان ساخته شده، به جز دالی موشک که از یک ملودی قدیمی استفاده شده و بند دوم و سوم در کلاسها توسط مربیان به آن افزوده شده است.
برای ضبط این مجموعه از مشاوره آذرنوش خدامی، نسیم فاتحی، سمیرا فزایی، شیلان اردلان و الکا هدایت که طی سالها افزایش کیفیت مجموعه و عملی کردن نظریاتم در کلاسهای مادر و کودک و بازی موسیقی زحمت کشیدهاند بسیار سپاسگزارم.
در بخش متل ها همکاری داوطلبانه آزاده پورمختار در گویش فارسی، فریبا جدیکار در گویش ترکی، فریده مدبر در گویش قزوینی، سورنا ابراهیمی گویش کردی، اکرم شایان فر گویش سیستانی و بهناز بلوکی گویش گیلکی در این مجموعه بسیار ممنونم.
باید متذکر شوم بهروز زندی توسل زحمت تنظیم، ضبط و میکس را کشیدهاند. در این اثر سعی شده که فضای صوتی تخیل برانگیز و با طراوت باشد، این همکاری برای من ارزشمند بوده است و از خلاقیت و مهارت ایشان در ضبط اثر بسیار سپاسگزارم. از همه نوازندگان توانمندی که با همدلی و علاقه مرا در ضبط این اثر نیز یاری کردهاند هم بسیار ممنونم.
آلبوم «ترانههای مادر و کودک» با مجوز شماره ۵۷۸۰-۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره ثبت ۲۷۸۲۸ در کتابخانه ملی ایران توسط موسسه فرهنگی هنری «آوای خورشید» منتشر شده است.
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